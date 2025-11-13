Pesquisa

Pesquisa do Procon Manaus também aponta valores de etanol e diesel em 40 postos da cidade.

Manaus (AM) – O menor preço da gasolina comum em Manaus foi encontrado a R$ 6,49, segundo a pesquisa de preços de combustíveis divulgada pelo Procon Manaus nesta quinta-feira (13/11).

A pesquisa, realizada pela Divisão de Fiscalização do órgão, visitou 40 postos em todas as zonas da cidade, utilizando amostragem probabilística para garantir a representatividade dos dados.

Preços dos combustíveis

Além da gasolina comum, a pesquisa apontou os seguintes valores mínimos:

Gasolina aditivada: R$ 6,99

R$ 6,99 Etanol hidratado: R$ 5,45

R$ 5,45 Diesel comum: R$ 6,27

R$ 6,27 Diesel S10: R$ 6,29

Transparência e economia

Segundo a presidente do Procon Manaus, Onilda Abreu, a pesquisa ajuda o consumidor a acompanhar as variações de preços, escolher onde abastecer com economia e segurança e permite que o órgão verifique possíveis irregularidades no mercado.

O Procon reforça que os preços refletem o cenário no período da coleta e podem variar ao longo do mês. Por isso, recomenda que os consumidores comparem sempre os preços antes de abastecer.

Leia mais:

Manaus registra queda no preço da gasolina