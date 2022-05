Manaus (AM) – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) solicita a colaboração da população na divulgação da imagem de um jovem identificado como Gabriel Monteiro Macedo, de 22 anos, que está desaparecido desde as 14h da última sexta-feira (6), quando o mesmo saiu de sua residência, na rua Marcílio Dias, bairro Centro, zona sul de Manaus, para viajar de barco.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), registrado no 20° Distrito Integrado de Polícia (DIP), e, posteriormente, transferido para Deops, Jiovana Macedo da Rocha, 25, irmã do jovem desaparecido informou que ele saiu de sua casa com destino ao porto, para pegar um barco com destino ao município de Manaquiri, interior do Amazonas.

A delegada Catarina Torres, titular da Deops, solicita colaboração de quem tiver informações sobre a localização de Gabriel que entre em contato com a Deops, por meio do número (92) 3214-2269, ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

A Deops está situada nas dependências do 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na avenida Professor Nilton Lins, conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, zona centro-sul da cidade.

Paraquedista segue desaparecido

As buscas pelo paraquedista Luiz Henrique Cardelli continuam, hoje fazem 25 dias do desaparecimento do advogado.

Ao todo, 14 paraquedistas decolaram do Aeroclube de Manaus na tarde de sexta-feira 15 de abril. Após a forte chuva, acompanhada dos ventos, nove conseguiram aterrissar em segurança e cinco tiveram sua rota de pouso alterada.

No acidente a paraquedista Ana Carolina Silva, 27 anos, foi encontrada morta no dia seguinte. Luiz Cardelli segue desaparecido. A família do advogado continua com as buscas com a ajuda de voluntários e amigos.

