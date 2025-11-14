Fonte Boa

Polícia Militar do Amazonas detém suspeito após agredir companheira e causar danos à residência; motocicleta foi apreendida.

Um homem de 24 anos foi preso por violência doméstica em Fonte Boa, no interior do Amazonas, após agredir sua companheira de 31 anos. A prisão foi realizada pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio do 3º Batalhão, nesta sexta-feira (14/11).

Denúncia e agressões

Por volta das 4h, a equipe policial foi acionada via linha direta para atender uma denúncia de agressão em uma residência na rua Francisco Pereira de Souza. A vítima relatou que o suspeito chegou embriagado e drogado na noite anterior, causando-lhe uma lesão no joelho direito. Mais tarde, o homem retornou, gritando e jogando pedras no telhado e nas janelas da casa.

Prisão e apreensão

Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima e seu irmão assustados. O agressor havia pulado o muro do imóvel, mas fugiu ao perceber a presença da PM. Ele foi localizado próximo a um cemitério e preso. A motocicleta utilizada pelo suspeito também foi apreendida, e o caso foi encaminhado à 55ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Orientação à população

A Polícia Militar do Amazonas reforça que a população deve denunciar casos de violência doméstica imediatamente pelo disque denúncia 190, garantindo sigilo total do denunciante.

