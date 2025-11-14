Amazonas

Desabamento ocorreu após possível explosão em fábrica na zona Oeste de Manaus.

Manaus (AM) – A estrutura de uma fábrica de vinagre causou preocupação no bairro Compensa, na zona oeste de Manaus, após dois tonéis cheios de vinagre tombarem, nesta sexta-feira (14). O impacto provocou um forte estrondo, que fez moradores acreditarem que havia ocorrido uma explosão.

Tonéis caíram e provocaram estrondo

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, não houve incêndio nem explosão. Os dois tonéis tombaram sobre um caminhão e parte do muro da fábrica, gerando o barulho que foi confundido com uma detonação. O cheiro forte de vinagre se espalhou pela área, mas não apresentou risco à saúde.

Bombeiros e PM estiveram no local

As equipes do Corpo de Bombeiros informaram que ninguém ficou ferido e não há qualquer perigo para os moradores da região. A Polícia Militar também esteve na área para auxiliar na segurança e no isolamento do ponto afetado.

Responsáveis acompanharam a inspeção

Representantes da fábrica acompanharam a vistoria, junto à imprensa e aos agentes de segurança, enquanto a área era avaliada para verificar possíveis danos estruturais.

incêndio de grandes proporções atinge Fábrica de Vinagre no bairro da Compensa pic.twitter.com/Trw2FxlWTu — Portal Em Tempo (@portalemtempo) November 14, 2025

