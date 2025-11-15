Dignidade

Nova fase do programa Dignidade Menstrual distribui absorventes em Manaus e 18 municípios do interior.

O programa Dignidade Menstrual está alcançando meninas e mulheres de 16 municípios, com mais de 32 mil absorventes higiênicos entregues. O programa visa combater a pobreza menstrual e promover justiça social, educação e direitos humanos.

Entre 17 de outubro e 14 de novembro, o Governo do Amazonas entregou mais de 32,7 mil kits de absorventes a meninas e mulheres previamente selecionadas. O público deve ter entre 12 e 50 anos, estar inscrito no Cadastro Único e viver em situação de vulnerabilidade. No caso das adolescentes em idade escolar, é obrigatório frequentar a rede pública. Cada beneficiária recebe um kit com três pacotes de absorventes.

Distribuição alcança Manaus e municípios do interior

Além das ações em Manaus, a entrega de caixas ocorreu nos municípios de Careiro da Várzea, Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Novo Airão, Parintins, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Tabatinga, Borba, Pauini, Autazes, Carauari e Eirunepé.

As ações foram realizadas em unidades do Prato Cheio no interior, escolas públicas, Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e durante o programa Governo Presente.

Combate à pobreza menstrual é prioridade

A secretária da Seas, Kely Patrícia, reforça que o combate à pobreza menstrual está entre as prioridades do Governo do Amazonas. A ação busca minimizar um problema social que afeta principalmente adolescentes e mulheres em situação de pobreza e extrema pobreza.

“O governador Wilson Lima é extremamente sensível às pautas femininas e um grande aliado na promoção dos direitos das mulheres. Esse é um passo fundamental no combate à pobreza menstrual, no sentido de promover dignidade e inclusão”, destaca.

Na nova fase, iniciada em 17 de outubro, o programa conta com 529 mil absorventes adquiridos via licitação. As entregas seguem até o final de novembro.

Programa Dignidade Menstrual

Criado em 2022, o Dignidade Menstrual garante acesso gratuito e contínuo a absorventes higiênicos e condições adequadas de higiene para pessoas que menstruam.

A iniciativa surgiu a partir da Lei nº 5.550/2021, de autoria da deputada estadual Alessandra Campelo e sancionada pelo governador Wilson Lima. A norma define diretrizes para a Política Pública da Dignidade Menstrual, ampliando a conscientização e o acesso ao protetor menstrual.

Leia mais

Manaus distribui absorventes a meninas e mulheres em vulnerabilidade