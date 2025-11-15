Maratona

De quinta a sábado, Manaus recebe sessões gratuitas com clássicos de John Carpenter

De quinta (13) a sábado (15), o Cine Carmen Miranda e o Cine Set apresentam o Especial John Carpenter, com sessões gratuitas a partir das 17h. O ciclo celebra a obra do diretor de terror e ficção científica, incluindo clássicos como Halloween – A Noite do Terror, Eles Vivem e O Enigma de Outro Mundo.

“O objetivo é proporcionar ao público a experiência completa do universo de Carpenter, incluindo suas trilhas sonoras e atmosfera única”, afirma a equipe do Cine Set.

Programação completa do Especial John Carpenter

Quinta-feira (13/11)

17h – A bruma assassina (1980)

Terror | EUA | Direção e música: John Carpenter

Um barco pirata afunda-se diante da costa de uma vila, e cem anos depois, os marinheiros mortos retornam para se vingar.

19h – Assalto à 13ª DP (1976)

Ação | EUA | Direção e roteiro: John Carpenter

Gangues unem forças contra a polícia de Los Angeles. Ethan Bishop e os poucos que permanecem na delegacia precisam se defender.

Sexta-feira (14/11)

17h – O príncipe das sombras (1987)

Terror/Ficção Científica | EUA | Direção: John Carpenter

Cientistas enfrentam zumbis e a essência do mal ao investigarem um misterioso líquido verde.

19h – Halloween – A Noite do Terror (1978)

Terror | EUA | Direção: John Carpenter

Michael Myers, após escapar do sanatório, retorna à sua cidade natal em busca de vítimas na véspera de Halloween.

Sábado (15/11)

16h30 – Eles vivem (1988)

Terror/Ficção Científica | EUA | Direção: John Carpenter

John Nada descobre, por óculos especiais, que alienígenas controlam a sociedade e se une à resistência.

18h30 – O enigma de outro mundo (1982)

Terror/Ficção Científica | EUA | Direção: John Carpenter

Cientistas enfrentam um organismo alienígena capaz de imitar qualquer ser vivo. Sessão seguida de debate sobre a filmografia de Carpenter.

O Cine Carmen Miranda conta com apoio da Política Nacional Aldir Blanc, Ministério da Cultura, Governo Federal, Concultura, Prefeitura de Manaus e Manauscult, além da parceria com o Instituto Cultural Hiléia Amazônica, À La Carte Belas Artes e Aliança Francesa Manaus.

John Carpenter: um ícone do cinema de terror

Nascido em Nova Iorque, em 1948, John Carpenter é filho de músicos e apaixonados por arte. Desde cedo, foi fascinado por filmes, principalmente westerns e ficção científica dos anos 1950. Durante o colegial, fundou o clube de cinema da escola e realizou curtas-metragens. Graduou-se em Artes Cinematográficas na Universidade do Sul da Califórnia em 1971.

Carpenter estreou com Dark Star (1974) e alcançou fama com Halloween – A Noite do Terror (1978), que lançou Jamie Lee Curtis ao estrelato. Suas obras A Bruma Assassina, Christine: O Carro Assassino e Os Aventureiros do Bairro Proibido se tornaram clássicos do cinema de baixo orçamento, e o diretor é reconhecido por compor muitas das trilhas sonoras de seus filmes.

