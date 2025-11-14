Colar

Vice-prefeito é homenageado por fortalecer a gestão pública e a responsabilidade fiscal no Amazonas.

O vice-prefeito de Manaus, Renato Junior, recebeu nesta sexta-feira (14/11) o Colar do Mérito de Contas, honraria concedida pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) a personalidades que se destacam pelo fortalecimento da boa governança e da responsabilidade fiscal. A solenidade aconteceu no auditório do TCE-AM, reunindo conselheiros, servidores, autoridades e demais homenageados reconhecidos por sua atuação em prol da administração pública.

Reconhecimento à gestão transparente

“Hoje recebi essa medalha que representa a transparência e eficiência na gestão dos recursos que são do povo, um compromisso que deve ser de todo administrador, e que é norteador de todas as ações da gestão do prefeito David Almeida”, comentou Renato Junior.

TCE-AM destaca compromisso com o serviço público

A presidente do TCE-AM, conselheira Yara Lins, afirmou que a homenagem reconhece o mérito e o compromisso de pessoas que consolidaram práticas de boa gestão e responsabilidade fiscal no Amazonas. “A honraria reconhece aqueles que têm contribuído de maneira decisiva para o aprimoramento da sociedade”, disse.

De acordo com a Corte de Contas, a honraria foi criada para valorizar trajetórias que inspiram o serviço público amazonense, sendo entregue a gestores, magistrados e outras personalidades da sociedade civil que se destacaram por sua dedicação à causa pública.

Biografia de Renato Junior

Renato Junior nasceu em Manaus, em 29 de janeiro de 1987. Casado com Symonne, pai da pequena Olívia, cristão e empreendedor nato, trabalhou na feira Manaus Moderna dos 13 aos 23 anos, ajudando os pais a vender frutas. Atuou como empresário da construção civil até que, em 2021, recebeu o convite do prefeito David Almeida para comandar a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc).

Em 15 meses, promoveu a reestruturação de feiras, mercados e centros de abastecimento, beneficiando mais de 20 mil feirantes, camelôs e produtores rurais, incentivando a agricultura familiar e criando programas de fomento à produção.

Infraestrutura e obras na cidade

Em abril de 2022, Renato Junior assumiu a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), lançando o maior programa de recapeamento da história da capital, o “Asfalta Manaus”, que alcançou mais de 3,5 mil ruas em 62 bairros.

Conduziu obras em tempo recorde, como a recuperação das avenidas Djalma Batista e Atlântica, e executou contenções em 32 áreas de risco, retirando milhares de famílias do perigo.

Revitalização e cuidado social

O vice-prefeito também reformou complexos esportivos, ampliou ações de drenagem e limpeza urbana, e implantou medidas preventivas contra estiagem e cheia dos rios, apoiando famílias ribeirinhas.

Construção de viadutos, revitalização do centro histórico e acolhimento de pessoas em situação de rua estão entre os destaques de sua gestão.

Leia mais

David Almeida garante progressão para quase 10 mil servidores da Educação em Manaus