Influenciadora experimenta versão alternativa do prato e internautas apontam diferenças para o tacacá tradicional da Amazônia.

Um vídeo de Virgínia Fonseca provando um tacacá “diferente” viralizou nas redes sociais e gerou forte repercussão entre paraenses e amazonenses, que apontaram que a receita servida à influenciadora em São Paulo não seguia o preparo tradicional do prato amazônico.

A filmagem foi feita no Terminal BTG Pactual, área VIP do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O cardápio do espaço, assinado pelo chef Ivan Ralston, apresenta uma versão contemporânea do prato amazônico. No menu, o item aparece descrito apenas como “camarões em tucupi e tapioca”, o que já levantou suspeitas sobre a autenticidade da receita.

Nas redes, muitos seguidores destacaram que o prato não tinha elementos básicos do tacacá típico, o que acabou gerando debate e críticas.

Como é feito o tacacá tradicional

O tacacá tradicional é um prato típico do Pará e muito consumido também no Amazonas. Servido quente e em uma cuia, ele segue uma combinação clássica que mantém suas raízes indígenas.

A receita original leva:

Tucupi — caldo amarelo extraído da mandioca, fermentado e fervido;

— caldo amarelo extraído da mandioca, fermentado e fervido; Jambu — erva amazônica que provoca o famoso efeito de dormência na boca;

— erva amazônica que provoca o famoso efeito de dormência na boca; Goma de tapioca — líquido espesso que dá corpo e textura ao prato;

— líquido espesso que dá corpo e textura ao prato; Camarão seco — geralmente salgado e servido inteiro.

No Pará, o preparo segue a tradição sem grandes alterações. No Amazonas, o sabor é semelhante, com pequenas variações de temperos, como cebola, cheiro-verde ou cebolinha, mas sem descaracterizar o prato.

A versão servida à influenciadora, porém, não incluía jambu nem a goma de tapioca, dois ingredientes essenciais — o que motivou a reação imediata dos internautas e desencadeou o debate sobre versões modernas de pratos regionais.

