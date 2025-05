Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciam fim do casamento

Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram o fim do relacionamento neste terça-feira (27). Juntos há cinco anos, eles são pais de Maria Alice (3 anos), Maria Flor (2 anos) e do pequeno José Leonardo, de apenas seis meses.

O anúncio foi feito por meio de uma publicação conjunta nas redes sociais. “Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bençãos enviadas por Deus, os nossos três filhos. Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda”, iniciaram.

Na mensagem, os dois reforçaram o carinho mútuo e a parceria que permanece mesmo com a separação. “Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos. Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque estes somos nós. Não julguem e não criem histórias. Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos. Estamos em paz e prontos para cuidar dos frutos do nosso amor; Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo amamos vocês e tudo que representam. Que Deus abençoe nossa união e nos dê sabedoria pra seguir em frente. Zé Felipe e Virginia”, concluíram.

No início do ano, o casal chegou a se separar por seis dias após uma discussão durante uma festa na Fazenda Talismã, propriedade da família de Zé Felipe, em Goiás. Desta vez, porém, a decisão é definitiva — mas, segundo eles, com afeto e respeito preservados.

Leia mais:

