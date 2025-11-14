Um fato inusitado aconteceu na tarde desta sexta-feira (14/11), na avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus. Um motociclista, dado como morto por moradores após cair no asfalto, surpreendeu a todos ao “ressuscitar”.
Um vídeo mostra o homem imóvel no chão e com sangue próximo à cabeça, o que levou quem estava por perto a acreditar que ele havia morrido. Em poucos minutos, os moradores cobriram o corpo com papelão, como já acontece em diversos acidentes na capital.
A situação mudou completamente quando o motociclista se levantou de repente, retirou o papelão da cabeça e ficou de pé. O susto foi geral e a “ressurreição ” viralizou rapidamente.
VÍDEO
Leia mais:
Motociclista morre em acidente na avenida Torquato em Manaus