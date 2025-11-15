Tiros

Vítima foi atingida após intenso tiroteio na rua Barreirinha, no bairro da União.

Um homem identificado apenas como “Babidi” foi morto a tiros, na noite desta sexta-feira (14), na rua Barreirinha, no bairro da União, Zona Centro-Sul de Manaus.

Confronto no local

De acordo com informações preliminares, a vítima foi atingida durante um intenso tiroteio na região. Ainda não há confirmação oficial se o confronto envolvia facções criminosas, mas essa é a principal suspeita apontada por moradores.

Investigação da DEHS

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) foi acionada e iniciou as investigações para esclarecer as circunstâncias do crime. O corpo de Babidi foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

Leia mais:

Homem é baleado em ataque de facção no bairro da União, em Manaus