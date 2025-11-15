Perda

Morre em Manaus a empresária Charufe Nasser, ícone da culinária regional.

A empresária e cozinheira Charufe Nasser, de 79 anos, morreu nesta sexta-feira (14/11), em Manaus. Ícone da gastronomia regional, ela marcou gerações com receitas tradicionais da culinária cabocla e comandou diversos restaurantes famosos nas décadas de 1980, 1990 e 2000. Entre seus pratos mais conhecidos estava a emblemática “tartaruga guisada”, que se tornou referência na capital amazonense.

Filha de família árabe, Charufe construiu uma carreira admirada pela criatividade e pelo resgate das raízes culinárias do Amazonas. Além da gastronomia, também se dedicou à literatura. Publicou os livros A Sultana do Seringal, uma autobiografia romanceada, e Banquete de Lendas, obra que reúne receitas, versos e histórias da culinária regional.

De acordo com informações, a empresária começou a passar mal no início da semana e procurou atendimento no Hospital 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul. Em seguida, foi transferida para o Hospital Francisca Mendes, na Zona Norte, onde sofreu três paradas cardíacas e um AVC. Charufe passou por cateterismo e angioplastia, mas não resistiu às complicações.

A morte da empresária gerou grande comoção em Manaus. O Governo do Amazonas emitiu nota de pesar e manifestou solidariedade aos familiares e amigos neste momento de dor.

