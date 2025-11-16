Correia e sufoco

Jovem recebeu o documento faltando 1 minuto para o fechamento dos portões, em meio à correria e atrasos no segundo dia do Enem em Manaus.

Uma estudante de 18 anos quase perdeu o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 após esquecer o documento de identificação e receber o RG faltando apenas um minuto para o fechamento dos portões, neste domingo (16), em Manaus.

Por volta das 11h59 (horário local), a jovem aguardava do lado de fora do CMPM VII — o antigo Quarentão, na Compensa — enquanto a mãe corria para entregar o documento. Ao chegar, os fiscais celebraram o resgate de última hora e fecharam os portões logo em seguida.

A mãe, ofegante, brincou sobre a situação: “Tem 18 anos, mas esquece tudo. Parece que não tem juízo”.

O segundo dia do Enem 2025 contou com provas de matemática e ciências da natureza.

Balanço da aplicação

No Amazonas, cerca de 110 mil candidatos realizam o segundo dia de provas.

Segundo o Inep, 42.773 inscritos cursam o último ano do ensino médio.

O Enem 2025 segue com aplicação simultânea em todo o país, com portões fechando às 13h (horário de Brasília) e 12h no Amazonas.

Leia mais

Enem 2025: confira as dicas para o segundo dia de exame