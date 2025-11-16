Uma estudante de 18 anos quase perdeu o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 após esquecer o documento de identificação e receber o RG faltando apenas um minuto para o fechamento dos portões, neste domingo (16), em Manaus.
Por volta das 11h59 (horário local), a jovem aguardava do lado de fora do CMPM VII — o antigo Quarentão, na Compensa — enquanto a mãe corria para entregar o documento. Ao chegar, os fiscais celebraram o resgate de última hora e fecharam os portões logo em seguida.
A mãe, ofegante, brincou sobre a situação: “Tem 18 anos, mas esquece tudo. Parece que não tem juízo”.
O segundo dia do Enem 2025 contou com provas de matemática e ciências da natureza.
Balanço da aplicação
No Amazonas, cerca de 110 mil candidatos realizam o segundo dia de provas.
Segundo o Inep, 42.773 inscritos cursam o último ano do ensino médio.
O Enem 2025 segue com aplicação simultânea em todo o país, com portões fechando às 13h (horário de Brasília) e 12h no Amazonas.
Leia mais