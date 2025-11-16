modernização

Trecho modernizado corta o deslocamento de 6h para cerca de 3h20 e beneficia mais de 2 milhões de moradores do interior.

A primeira etapa da modernização da AM-010 foi entregue neste sábado (15/11), com 142 km totalmente reconstruídos entre Rio Preto da Eva e Itacoatiara. A obra representa a maior intervenção feita na rodovia em 40 anos e muda a dinâmica de deslocamento entre Manaus e os municípios do Médio Amazonas.

Além de melhorar a segurança da via, o novo trecho reduziu o tempo de viagem de cerca de seis horas para aproximadamente três horas e vinte minutos, segundo o Governo do Amazonas.

Impacto direto para quem depende da estrada

O trecho entregue já altera a rotina de moradores, produtores rurais e pacientes que viajam à capital em busca de atendimento médico.

A aposentada Lindomar Macedo, 72 anos, que utiliza a estrada quinzenalmente, disse que o trajeto ficou menos cansativo e muito mais seguro.

“Antes eram cinco ou seis horas para chegar. Agora, são três horas e meia, com tranquilidade. A estrada está um tapete”, relatou.

Principal corredor econômico do interior

A AM-010 é considerada a rodovia estadual mais importante do Amazonas. Com a modernização, oito municípios passam a ser diretamente ou indiretamente beneficiados:

Diretamente ligados: Manaus, Rio Preto da Eva e Itacoatiara

Manaus, Rio Preto da Eva e Itacoatiara Indiretamente beneficiados: Itapiranga, São Sebastião do Uatumã, Silves, Urucará e Urucurituba

No total, mais de 2 milhões de pessoas que dependem do corredor passam a ter um deslocamento mais rápido, estável e barato.

Agricultura e setor primário ganham força

A rodovia modernizada facilita o escoamento da produção rural, especialmente:

frutas como laranja, limão, abacaxi e maracujá

mandioca, macaxeira e banana

cacau, castanha-da-Amazônia e guaraná

pecuária (bovinos, suínos e aves)

A melhoria reduz perdas e garante que pequenos produtores consigam enviar mercadorias para Manaus em menos tempo, mesmo durante o período de chuvas — antes considerado crítico.

Estratégica para o setor energético

A nova AM-010 é rota logística fundamental para o transporte de Gás Natural Liquefeito (GNL) vindo do Campo do Azulão, em Silves.

Cerca de 60 carretas circulam diariamente pelo local, abastecendo usinas e empreendimentos energéticos em diferentes regiões.

Com o pavimento reforçado, o transporte se torna:

mais seguro

mais econômico

com menos risco de acidentes envolvendo cargas inflamáveis

Turismo e mobilidade impulsionados

A redução no tempo de deslocamento estimula o turismo de clima, pesca, gastronomia e lazer em municípios como Rio Preto da Eva e Itacoatiara, ambos incluídos no Mapa do Turismo Brasileiro.

O que foi feito no novo trecho

Nos 142 km modernizados, foram realizados:

terraplenagem

nova pavimentação em duas camadas (7,5 cm no total)

drenagem superficial e profunda

correção de erosões

alargamento da pista (7 m) e acostamentos (1,5 m de cada lado)

O projeto completo prevê 250 km de rodovia modernizada até o primeiro semestre de 2026.

