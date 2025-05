Obras de modernização da AM-010 são retomadas após período chuvoso

Governador do Amazonas acompanha obras na estrada que liga Manaus a Itacoatiara, com foco na segurança e no desenvolvimento regional

O governador do Amazonas, Wilson Lima, vistoriou, nesta terça-feira (13), a retomada das obras de modernização da rodovia AM-010. Com o início do verão, os trabalhos de recuperação da estrada que liga Manaus ao município de Itacoatiara foram intensificados com serviços de terraplenagem e aplicação de asfalto em três frentes distintas de obras.

Desde a abertura da AM-010, há mais de quatro décadas, esta é a primeira intervenção significativa em toda sua extensão de 250 quilômetros. O objetivo é melhorar a segurança viária e impulsionar a economia nos municípios interligados pela estrada. As obras são coordenadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra).

“Tem um fator que é importante nessa rodovia além da questão econômica, que é a garantia de um direito básico do cidadão, o de ir e vir. Eu me preocupo muito com o desenvolvimento social que essa rodovia está proporcionando para as pessoas que moram na região. Um paciente poder sair de uma comunidade e chegar na capital ou Itacoatiara e Rio Preto da Eva. O aluno sair da sua casa e chegar em segurança na escola”, afirmou o governador.

Frentes de trabalho em diversos trechos

Wilson Lima vistoriou as frentes de obra nos quilômetros 42 e 110, onde são realizados serviços de terraplenagem. A terceira frente atua no quilômetro 205 com aplicação de capa asfáltica em direção a Itacoatiara. A partir do dia 19 de maio, uma quarta frente será iniciada no quilômetro 211, também com terraplenagem.

O projeto de modernização inclui pavimentação, drenagem superficial e profunda, sinalização horizontal e vertical, além do alargamento da pista em pontos estratégicos, garantindo mais segurança e fluidez no tráfego.

Meta para 2025 e avanço da obra

Para 2025, o plano é pavimentar mais 67 quilômetros com a primeira camada asfáltica, concluir 99 quilômetros com a segunda camada e sinalizar 130 quilômetros da rodovia. Atualmente, 69% da obra foi concluída, com 183 quilômetros já pavimentados com a primeira camada e 79 quilômetros com a segunda.

Autoridades acompanham vistoria

A visita do governador contou com a presença da prefeita de Rio Preto da Eva, Socorro Nogueira; dos prefeitos de Beruri, Itapiranga, Tapauá e Boa Vista do Ramos; Emerson Melo, Tiago Lima, Gamaliel Andrade e Jarlem Trindade; do presidente da Associação Amazonense dos Municípios (AAM), Anderson Sousa; além de vereadores e secretários estaduais.

“Vai ser um impacto muito grande não só na parte da economia, porque Rio Preto tem um potencial muito grande. Também somos um dos municípios do Amazonas com muitos atrativos turísticos, temos nossos cafés regionais, nossos balneários, pousadas de pesca, e com a AM-010 concluída, vai facilitar ainda mais para os turistas”, afirmou a prefeita Socorro Nogueira.

Obra beneficia oito municípios e setor produtivo

A modernização da AM-010 é uma das maiores obras de infraestrutura do Estado, beneficiando diretamente oito municípios: Manaus, Itacoatiara, Itapiranga, Rio Preto da Eva, Urucará, Urucurituba, São Sebastião do Uatumã e Silves.

A obra deve impulsionar atividades econômicas como a exploração de gás natural em Silves, a fruticultura em Rio Preto da Eva e o escoamento agrícola em comunidades como Novo Remanso e Vila do Engenho, com destaque para o abacaxi e o setor portuário de Itacoatiara.

Para o taxista Michael Breno, presidente da Associação dos Taxistas de Rio Preto da Eva, as melhorias trarão benefícios diretos à categoria.

“É uma obra muito positiva para nós, que vai ajudar muito no nosso dia a dia. Diariamente fazemos esse trajeto de ida e vinda e isso vai nos ajudar muito, vai nos dar mais segurança, mais conforto para os passageiros que viajam com a gente”, disse.

Investimentos em infraestrutura rodoviária

Desde 2019, o Governo do Amazonas já concluiu a pavimentação de seis rodovias, totalizando 108,39 quilômetros, com um investimento de R$ 790 milhões. Entre elas estão a AM-151, AM-070, AM-453, o Trevo Lydia da Eira Corrêa e as duas primeiras etapas do Rapidão Rodoanel Metropolitano de Manaus.

Atualmente, quatro grandes obras seguem em andamento, totalizando 436,02 quilômetros, com investimentos que ultrapassam R$ 1,3 bilhão. Além da AM-010, estão em execução as rodovias AM-352, a estrada Codajás/Anori e a segunda etapa do Rapidão Rodoanel.

