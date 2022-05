Mostra apresenta itens originais de obras do 24° Festival Amazonas de Ópera

Manaus (AM) – Peças originais do 24° Festival Amazonas de Ópera (FAO) estão expostas no Teatro Amazonas, no Largo de São Sebastião, no Centro, até o dia 5 de junho. Os itens como a panela do Menino Maluquinho, as partituras e até mesmo o processo criativo dos figurinos e cenários da ópera “Peter Grimes”, podem ser conferidas pelo público, dentro do circuito de visitação do patrimônio histórico, de terça-feira a sábado, das 9h às 17h.

Inaugurada nesta terça-feira (10), os turistas e visitantes do espaço aproveitaram para tirar fotos e conhecer os detalhes sobre as montagens desta edição do FAO.

A turista piauiense Regina Braga visitou o Teatro Amazonas pela primeira vez. Regina, que é professora, acredita que a mostra é uma maneira didática para abordar temas como a literatura e a arte.

“Foi uma oportunidade única. Eu sou apaixonada pelo Menino Maluquinho, amo literatura, fiquei emocionada de ver a mostra de uma obra que já trabalhei tanto em sala de aula ser apresentada em forma de ópera”, disse a professora. “Uma experiência cultural, didática e eu super-recomendo”, declarou.

O secretário executivo de Cultura e Economia Criativa, Candido Jeremias, destacou a interatividade do público com os elementos da ópera.

“É uma inovação neste Festival de Ópera, que vai fazer parte do roteiro turístico do Teatro. O público vai poder ter essa interatividade com as peças e o trabalho dos nossos artistas”, acrescentou.

Figurinos

A exposição no Teatro Amazonas apresenta destaques das óperas “O Menino Maluquinho” e “Peter Grimes”, entre eles todo o processo criativo para o figurino, desenvolvido pela figurinista Melissa Maia. Croquis tecidos originais estão na mostra.

“O material utilizado para a confecção é 80% sustentável, proveniente de um banco de tecidos. O figurino é muito rico e isso prova que a gente consegue fazer um belo figurino com materiais sustentáveis, todo produzido em Manaus, o que é realmente um marco”, afirmou a figurinista.

Entrada

A mostra compõe o roteiro de visitação do Teatro Amazonas. Crianças com até 10 anos, pessoas com deficiência e pessoas nascidas no Amazonas têm entrada gratuita, mediante comprovação. Para os demais, os ingressos estão disponíveis na bilheteria do espaço, com valores de R$ 20 (inteira) e de R$ 10 (meia-entrada) para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue, militares e acompanhantes de pessoas com deficiência, mediante a apresentação de documentos.

Festival

O FAO acontece até o dia 31 de maio, na capital e interior. A programação conta com atrações gratuitas e pagas, com ingressos à venda em www.bilheteriadigital.com e na bilheteria do Teatro Amazonas.

Cinco óperas, recitais, concertos, workshop e encontro de economia criativa estão na agenda do evento. A programação inclui atrações no Teatro Amazonas, Teatro da Instalação, centros culturais Palácio da Justiça e Palácio Rio Negro e também no interior. As estreias das óperas vão ser transmitidas pela TV Encontro das Águas e nas redes sociais da @culturadoam.

O FAO é realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC). O projeto, aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cidadania e Secretaria Especial de Cultura, tem patrocínio master do Bradesco e patrocínio da Innova.

Bradesco e cultura

Com centenas de projetos patrocinados anualmente, o Bradesco acredita que a cultura é um agente transformador da sociedade. Além do Teatro Bradesco, o banco apoia iniciativas que contribuem para a sustentabilidade de manifestações culturais que acontecem de norte a sul do país, reforçando o seu compromisso com a democratização da arte.

São eventos regionais, feiras, exposições, centros culturais, orquestras, musicais e muitos outros. O banco também mantém o Bradesco Cultura, plataforma digital que reúne conteúdo relacionado às iniciativas culturais que contam com o patrocínio da instituição. Visite em cultura.bradesco.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Deputada Alessandra apresenta PL que pede prioridade na investigação de mortes de crianças e adolescentes no AM

TSE começa a testar nova versão do aplicativo e-Título

Entenda como funciona a vaquinha virtual nas eleições