Justiça Federal de Tabatinga pede ao TRF1 que transfira para Manaus o julgamento dos acusados, por risco à segurança e à imparcialidade.

A Justiça Federal em Tabatinga decidiu nesta segunda-feira (17/11) enviar ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) um pedido para que o julgamento dos acusados pela morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips seja transferido para Manaus. O processo já está pronto para a fase do Tribunal do Júri.

A decisão atende a um pedido do Ministério Público Federal (MPF), que solicitou o desaforamento — mudança do local do julgamento — alegando que realizar o júri em Tabatinga poderia colocar em risco a segurança dos participantes e comprometer a imparcialidade dos jurados.

A magistrada também rejeitou pedidos da defesa para anular o processo e para incluir reportagens jornalísticas nos autos, considerando que não há fundamento legal para anulação e que matérias da imprensa não têm valor probatório.

Além disso, a decisão determina que outros dois processos relacionados — um sobre organização criminosa e outro sobre ocultação de cadáver — sejam concluídos e reunidos ao processo principal, garantindo que o julgamento ocorra de forma conjunta, evitando decisões contraditórias e aumentando a eficiência.

Agora, caberá ao TRF1 decidir se o julgamento será transferido para Manaus ou para outra unidade da Justiça Federal.

