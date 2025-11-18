Homicídio

Douglas Araújo, de 23 anos, foi morto após briga motivada por caixa de som em Oeiras.

Uma caixa de som — esse foi o motivo que desencadeou a discussão que terminou com a morte de Douglas de Sousa Araújo, de 23 anos, na tarde desta segunda-feira (17), no bairro Várzea, em Oeiras, no Sul do Piauí.

Segundo informações da Polícia Militar, dois suspeitos foram até Douglas para “tirar satisfação” sobre a suposta subtração do equipamento. Durante o desentendimento, o jovem foi atacado a facadas.

Um dos envolvidos, um adolescente de 17 anos conhecido como “Cuscuz”, foi apreendido em flagrante. O segundo suspeito, um adulto que não teve a identidade revelada, segue foragido.

Douglas ainda chegou a ser socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

*Com informações do Meio Norte News

