Uma caixa de som — esse foi o motivo que desencadeou a discussão que terminou com a morte de Douglas de Sousa Araújo, de 23 anos, na tarde desta segunda-feira (17), no bairro Várzea, em Oeiras, no Sul do Piauí.
Segundo informações da Polícia Militar, dois suspeitos foram até Douglas para “tirar satisfação” sobre a suposta subtração do equipamento. Durante o desentendimento, o jovem foi atacado a facadas.
Um dos envolvidos, um adolescente de 17 anos conhecido como “Cuscuz”, foi apreendido em flagrante. O segundo suspeito, um adulto que não teve a identidade revelada, segue foragido.
Douglas ainda chegou a ser socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.
