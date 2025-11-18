Acidente fatal

Audiência de Custódia confirmou a prisão preventiva de um dos suspeitos do racha na Avenida do Turismo.

Manaus (AM) – Um dos suspeitos de participar do racha que causou a morte de duas pessoas na Avenida do Turismo, Luiz Gustavo da Silva Lima, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça do Amazonas nesta segunda-feira (17). A decisão foi tomada durante a Audiência de Custódia realizada no Fórum Ministro Henoch Reis.

O juiz Rivaldo Norões analisou o caso e, acompanhando o parecer do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva. Com isso, Luiz Gustavo continuará detido enquanto o processo segue em andamento.

Enquanto isso, o Judiciário ainda aguarda a apresentação do segundo envolvido, Renan Maciel da Silva. Ele também foi preso em flagrante, mas não compareceu à Audiência de Custódia, o que impede a avaliação sobre sua situação prisional.

Acidente deixou dois mortos e outros feridos

O acidente ocorreu na noite de domingo (16), no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. Segundo a Polícia Civil, os motoristas participavam de um suposto racha envolvendo três veículos: uma Amarok, um Polo e o Fiat Siena dirigido por um homem de 58 anos, que morreu na hora.

Com o impacto, o Siena capotou e atravessou a pista. Já a jovem de 19 anos, que estava no Polo, foi arremessada para fora do carro e também morreu no local.

Vítimas hospitalizadas e veículos apreendidos

A filha do motorista do Siena e o condutor do Polo foram socorridos e levados a hospitais. O motorista da Amarok foi conduzido à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Já o motorista do Polo segue internado sob escolta policial.

Todos os veículos envolvidos foram apreendidos e estão à disposição da polícia para novas perícias.

Investigação segue com a DEAT

A Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (DEAT) dará continuidade às investigações para esclarecer a dinâmica do acidente e determinar a responsabilidade criminal de cada envolvido.

