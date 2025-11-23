Enfurecido

Casal foi mordido dentro de casa no bairro Rosário III e se abrigou no segundo andar até a chegada do Corpo de Bombeiros

Um cão da raça pitbull atacou duas pessoas na madrugada deste domingo (23) em uma residência no bairro Rosário III, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. As vítimas, que são donas do animal, foram mordidas e precisaram se abrigar no segundo andar do imóvel enquanto aguardavam socorro.

Mulher e marido sofrem ferimentos nos braços

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma mulher de 38 anos foi mordida no braço esquerdo. Já o marido dela, de 37 anos, sofreu mordidas nos dois braços. Mesmo feridos, os dois conseguiram correr até o andar superior da casa e se isolaram do animal.

Bombeiros imobilizam o animal e socorrem vítimas

O pitbull só foi contido após a chegada dos militares, que conseguiram imobilizar o cão com equipamentos adequados. Em seguida, os agentes prestaram atendimento ao casal, que foi encaminhado a uma unidade de saúde da região.

Ocorrência será investigada pela Polícia Militar

A Polícia Militar também foi acionada, registrou a ocorrência e deverá investigar as circunstâncias do ataque.

*Com informações do O Tempo

