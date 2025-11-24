Governo do Amazonas

Deputada reassume a Sepet dois dias após deixar o cargo para viabilizar a liberação de emendas individuais destinadas ao orçamento de 2026

A deputada estadual Joana Darc (União Brasil) voltou a assumir a chefia da Secretaria de Estado de Proteção Animal (Sepet) após um intervalo no qual retomou sua cadeira na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). A movimentação durou apenas alguns dias e teve como foco a definição de suas emendas parlamentares destinadas ao orçamento do próximo ano.

A parlamentar havia deixado o comando da Sepet para direcionar R$ 15,6 milhões em emendas individuais, valor ampliado recentemente após ajustes no percentual constitucional destinado aos deputados. Antes da alteração, o montante previsto era de R$ 12,1 milhões, mas a atualização elevou o total em R$ 3,5 milhões para 2026.

Na segunda-feira (17), Joana foi exonerada do cargo pelo governador Wilson Lima (União Brasil), encerrando pouco mais de um mês à frente da secretaria. Em manifestação publicada nas redes sociais, ela relatou que o retorno ao Legislativo era planejado e tinha caráter técnico, voltado à definição do destino dos recursos. A saída momentânea desencadeou substituições no Parlamento: a deputada suplente Professora Jaqueline reassumiu mandato na Câmara Municipal de Manaus (CMM), enquanto o vereador suplente Amauri Gomes deixou temporariamente a casa legislativa.

Dois dias depois, na quarta-feira (19), o governador publicou novo decreto no Diário Oficial do Estado (DOE), reconduzindo Joana Darc ao cargo de confiança na Sepet. Com isso, as posições parlamentares também retornaram às configurações anteriores. Até o momento, a deputada licenciada não comentou oficialmente a renomeação, mas havia declarado que pretendia reassumir a pasta para avançar em projetos voltados à causa animal.