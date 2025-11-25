Investigação

Policial Adilson Pinto de Castro, de 38 anos, não resistiu após ser atacado no bairro Nossa Senhora das Graças.

Manaus (AM) – O sargento da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) Adilson Pinto de Castro, de 38 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (24/11) após sofrer uma agressão violenta no Beco Sucupira, no bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul de Manaus.

O policial foi encontrado gravemente ferido no local do ataque. Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, onde recebeu atendimento de emergência. Apesar dos esforços da equipe médica, Adilson não resistiu e teve a morte confirmada por volta das 2h40.

Lotado no Grupamento de Radiopatrulhamento Aéreo (GRAER), o sargento era reconhecido pela disciplina e pelo respeito que conquistou ao longo da carreira.

A motivação da agressão ainda não foi esclarecida. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o crime e trabalha para identificar os responsáveis pelo ataque.

Em nota, a Polícia Militar do Amazonas lamentou a perda e manifestou solidariedade à família e aos amigos, desejando força e conforto neste momento de dor.

