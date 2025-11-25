Tabatinga (AM) – A Polícia Federal, por meio da Delegacia da PF em Tabatinga, realizou entre os dias 22 e 24/11 a Operação Hekurawetaris III, em ação conjunta com o ICMBio e a Funai. A ofensiva teve como objetivo combater crimes que ameaçam territórios sensíveis da região amazônica.
Dez dragas e equipamentos ilegais são inutilizados
Durante a operação, as equipes inutilizaram dez dragas e diversos equipamentos usados em atividades clandestinas na calha do Rio Boia, no município de Jutaí (AM). A PF destacou que os maquinários representavam graves riscos ambientais.
Impactos do garimpo na região
Segundo os órgãos envolvidos, o garimpo ilegal provoca:
- degradação acelerada das áreas naturais;
- contaminação de rios e afluentes;
- avanço sobre áreas protegidas e territórios sensíveis.
A destruição dos equipamentos foi considerada essencial para interromper o avanço das atividades criminosas.
Ação integrada reforça proteção ambiental
A operação contou com articulação direta entre PF, ICMBio e Funai, reforçando a importância da cooperação entre órgãos federais para proteger o meio ambiente, os territórios indígenas e os recursos naturais da Amazônia.
Fiscalização contínua
A Polícia Federal informou que mantém ações permanentes de fiscalização e enfrentamento ao garimpo ilegal na região. O objetivo é assegurar a preservação ambiental e a proteção das áreas sob risco.
VÍDEO
Leia mais:
Polícia Federal destrói dragas de garimpo ilegal no Amazonas