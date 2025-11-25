Operação

Ação conjunta da PF, ICMBio e Funai combate atividades clandestinas no Rio Boia, em Jutaí (AM).

Tabatinga (AM) – A Polícia Federal, por meio da Delegacia da PF em Tabatinga, realizou entre os dias 22 e 24/11 a Operação Hekurawetaris III, em ação conjunta com o ICMBio e a Funai. A ofensiva teve como objetivo combater crimes que ameaçam territórios sensíveis da região amazônica.

Dez dragas e equipamentos ilegais são inutilizados

Durante a operação, as equipes inutilizaram dez dragas e diversos equipamentos usados em atividades clandestinas na calha do Rio Boia, no município de Jutaí (AM). A PF destacou que os maquinários representavam graves riscos ambientais.

Impactos do garimpo na região

Segundo os órgãos envolvidos, o garimpo ilegal provoca:

degradação acelerada das áreas naturais;

contaminação de rios e afluentes;

avanço sobre áreas protegidas e territórios sensíveis.

A destruição dos equipamentos foi considerada essencial para interromper o avanço das atividades criminosas.

Ação integrada reforça proteção ambiental

A operação contou com articulação direta entre PF, ICMBio e Funai, reforçando a importância da cooperação entre órgãos federais para proteger o meio ambiente, os territórios indígenas e os recursos naturais da Amazônia.

Fiscalização contínua

A Polícia Federal informou que mantém ações permanentes de fiscalização e enfrentamento ao garimpo ilegal na região. O objetivo é assegurar a preservação ambiental e a proteção das áreas sob risco.

