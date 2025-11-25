filosofia política

Graduação em Filosofia na Universidade Federal do Amazonas – UFAM, com a defesa de um trabalho acadêmico no campo da filosofia política

Depois de quatro anos e seis meses de muita dedicação e de amor pelo conhecimento científico, finalizo a graduação em Filosofia na Universidade Federal do Amazonas – UFAM, com a defesa de um trabalho acadêmico no campo da filosofia política em que busco os significados e distinções entre os espectros políticos de esquerda e de direita.

Signos e diferenças que levam em conta o contexto histórico atual, numa modernidade em que Bauman (2001) denomina de “líquida”, onde não existe nada sólido, tudo se dissolve com fluidez, com as novas formas de relacionamentos, com novos meios de perceber o poder, com os novos modelos de participação da população no regime democrático, com os avanços das tecnologias da informação moderna, com a revolução no processo produtivo e no mundo das relações de trabalho, com os conflitos e harmonias entre culturas, com o pluralismo partidário, com o surgimento de líderes populares que crescem por meio da internet, além da massificação da comunicação digital, trazem desafios para explicar o significado e a distinção entre direita e esquerda nas primeiras décadas do século XXI.

O nosso maior desafio, mais do que nunca, é a interação da Sociologia, da Ciência Política e do Direito com a Filosofia Política, para obtenção de diagnósticos reflexivos sobre os fenômenos sociais, num mundo em eterno movimento. Mas isso é tema para uma outra discussão. Agora só quero comemorar mais uma conquista, acompanhada pela sensação de dever cumprido.