Temporal

Defesa Civil mantém monitoramento e orienta população sobre riscos e cuidados.

A Prefeitura de Manaus colocou o município em estado de atenção nesta terça-feira (25/11), devido às chuvas intensas acompanhadas de ventos fortes e raios. O alerta foi emitido pela Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil (Sepdec), ligada à Semseg, e vale até as 22h.

Monitoramento climático permanece ativo

Os meteorologistas da Defesa Civil Municipal seguem acompanhando as condições do tempo. As previsões apontam para pancadas fortes de chuva, com possibilidade de raios e rajadas de vento que podem atingir várias zonas da cidade.

Áreas de risco sob vigilância

O órgão mantém atenção redobrada em regiões com histórico de alagamentos, deslizamentos e outras ocorrências agravadas por temporais.

Equipes em prontidão para ocorrências

As equipes de monitoramento e resposta da Defesa Civil estão de plantão para atender emergências, atuando de forma integrada com outros órgãos municipais.

Canais de emergência

A população pode acionar a Defesa Civil pelos números:

199 (ligação gratuita)

(ligação gratuita) (92) 98802-3547 (WhatsApp)

Alerta por SMS e recomendações à população

A Prefeitura orienta que os moradores se cadastrem para receber alertas oficiais por SMS, enviando o CEP da residência para 40199. O serviço, oferecido pela Defesa Civil Nacional, envia informações em tempo real sobre riscos e medidas de segurança.

A Defesa Civil reforça cuidados essenciais durante temporais, como:

evitar se abrigar sob árvores durante descargas elétricas;

manter distância de postes e fiações;

redobrar a atenção em áreas com histórico de alagamentos.

Cidade segue em alerta máximo

As equipes permanecem mobilizadas, monitorando o clima e prontas para agir imediatamente em caso de necessidade.

