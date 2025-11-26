Tailândia

Mulher de 65 anos apresentou sinais de vida minutos antes da cremação em templo budista.

Uma idosa de 65 anos surpreendeu familiares e religiosos ao apresentar sinais de vida minutos antes de ser cremada, no domingo (23), na Tailândia. Ela estava em um caixão prestes a passar pelo ritual em um templo budista da região metropolitana de Bangkok quando começou a se mexer.

O episódio foi divulgado pelo Wat Rat Prakhong Tham, que publicou nas redes sociais um vídeo mostrando a mulher dentro de um caixão branco na carroceria de uma caminhonete, movendo levemente os braços e a cabeça.

Pairat Soodthoop, responsável pelo templo, contou à Associated Press que o irmão da idosa havia levado o corpo para o procedimento. Foi ele quem ouviu ruídos vindos de dentro do caixão. “Pedi que abrissem. Quando vimos que ela abriu um pouco os olhos e batia na lateral, todos ficaram em choque”, relatou.

De acordo com Pairat, a mulher estava acamada havia quase dois anos e havia parado de reagir, aparentando não respirar desde dois dias antes. O irmão, acreditando que ela tivesse morrido, colocou o corpo no caixão e viajou por cerca de 500 quilômetros até Bangkok, para tentar levá-la ao hospital onde ela desejava doar os órgãos.

No entanto, como ele não tinha certidão de óbito, o hospital se recusou a receber o corpo. O templo, que realiza cremações gratuitas, também orientou o homem a providenciar o documento. Foi nesse momento, enquanto Pairat explicava o procedimento, que os presentes ouviram as batidas vindas de dentro do caixão.

Após a descoberta, funcionários do templo avaliaram a idosa e a encaminharam imediatamente a um hospital da região. O líder religioso informou que o templo irá cobrir os custos do atendimento.

*Com informações do G1

