Ocorrência

Até o momento, não há registro de feridos

Publicado em 26 de novembro de 2025

Por EM TEMPO

Por EM TEMPO

Um incêndio atingiu uma casa na rua 57, bairro Mutirão, Zona Norte de Manaus, durante a manhã desta quarta-feira (26). Não há registro de feridos.

Até o momento, a causa do incêndio não foi confirmada, mas vídeos nas redes sociais mostram vizinhos tentando controlar as chamas para impedir que atingissem as casas ao redor.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado e iniciou o trabalho de contenção das chamas.

Incêndio atinge casa e assusta moradores no bairro Mutirão, em Manaus pic.twitter.com/llzznTZLji — Portal Em Tempo (@portalemtempo) November 26, 2025

Leia mais: Incêndio em Hong Kong mata 13 e deixa dezenas presos em complexo residencial