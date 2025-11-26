Um incêndio atingiu uma casa na rua 57, bairro Mutirão, Zona Norte de Manaus, durante a manhã desta quarta-feira (26). Não há registro de feridos.
Até o momento, a causa do incêndio não foi confirmada, mas vídeos nas redes sociais mostram vizinhos tentando controlar as chamas para impedir que atingissem as casas ao redor.
O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado e iniciou o trabalho de contenção das chamas.
Incêndio atinge casa e assusta moradores no bairro Mutirão, em Manaus pic.twitter.com/llzznTZLji— Portal Em Tempo (@portalemtempo) November 26, 2025
