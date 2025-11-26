Assassinato

Vítima foi executada com diversos disparos na rua Natal, na zona Oeste de Manaus.

Um homem foi morto com diversos tiros na noite desta quarta-feira (26), na rua Natal, no bairro Compensa, zona Oeste de Manaus. Segundo informações preliminares, a vítima teria sido perseguida por pistoleiros próximo à Igreja São Francisco de Assis e, em seguida, executada com vários disparos de arma de fogo, a maioria na região da cabeça.

Moradores relataram ter ouvido uma intensa sequência de tiros. Informações iniciais apontam que o homem pode ter sido atingido por cerca de dez disparos, número que ainda será confirmado pela perícia. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo.

De acordo com relatos de testemunhas, a vítima caminhava pela rua quando homens, possivelmente em motocicletas, iniciaram o ataque. O homem tentou fugir, mas acabou caindo poucos metros à frente. Ele era moreno e vestia camisa preta, bermuda nas cores preto e vermelho, além de usar apenas uma sandália.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso para identificar a motivação do crime e os envolvidos.

