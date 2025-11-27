Eirunepé

Justiça decretou a prisão preventiva do profissional na quarta-feira (26). Ele responde por investigação de homicídio qualificado.

Um vídeo de câmera de segurança flagrou o médico Humberto Fuentes Estrada bebendo em um bar horas antes de faltar ao parto de uma adolescente em Eirunepé, no interior do Amazonas. O bebê morreu após o procedimento, e a Justiça decretou a prisão preventiva do profissional na quarta-feira (26). Ele responde por investigação de homicídio qualificado.

O caso ocorreu na madrugada de sábado (22). A paciente chegou ao hospital por volta de 4h, mas, mesmo de sobreaviso, o médico não atendeu às ligações da equipe. Ele só apareceu cerca de cinco horas depois, quando o parto foi realizado, já sem sucesso.

O vídeo mostra o médico no “Bar Churrascaria Sabor na Brasa” entre 23h44 de sexta-feira (21) e 1h48 de sábado (22), conversando e consumindo bebidas alcoólicas. Ele deixou o local na garupa de uma motocicleta.

“O conjunto de imagens e movimentos do investigado indica uma tentativa de se furtar à responsabilização criminal, diante da gravidade do caso”, afirmou o delegado Yezuz Pupo.

Após a morte do bebê, o médico deixou Eirunepé e viajou para Feijó, no Acre. A Polícia Civil confirmou o deslocamento por meio de recibo de passagem aérea e registros em que ele afirma estar na cidade.

Leia mais

Menino de 6 anos morre após aplicação de medicamento em hospital particular de Manaus