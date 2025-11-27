Violência

Vídeo do momento passou a circular nas redes sociais nesta quinta-feira (27)

Um homem identificado como Marcelo foi assassinado a tiros na tarde de quarta-feira (26) nas proximidades do porto de Benjamin Constant, no interior do Amazonas.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra que o próprio atirador filmou a execução. A gravação registra o momento em que o criminoso se aproxima e dispara várias vezes contra a vítima.

Segundo testemunhas, o crime aconteceu em via pública e na presença de moradores.

Ainda não há informações sobre a motivação nem sobre a identidade do autor dos disparos.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) investiga o caso.

