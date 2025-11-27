Flagrante

Jovem de 24 anos levava entorpecentes para o namorado detento durante visita.

Nesta quinta-feira (27), uma mulher, de 24 anos, foi presa em flagrante por tentar entrar na unidade policial com drogas, destinadas a um detento, namorado dela, durante visita, em Tapauá.

De acordo com o delegado Vinícius Darrieux, a mulher compareceu à delegacia para visitar o custodiado, porém foi constatado que ela tentava entregar entorpecentes ao indivíduo.

“Durante a verificação dos itens pessoais que seriam entregues pela autora ao namorado, que se encontra custodiado nesta delegacia, foi localizado entorpecente do tipo maconha escondido em um cobertor”, informou o delegado.

Procedimentos

A mulher responderá pelo crime de tráfico de drogas e ficará à disposição da Justiça.

