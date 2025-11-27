mobilidade urbana

Prefeito David Almeida autoriza início das obras do complexo Passarão, que promete eliminar o maior gargalo viário da zona Oeste

O prefeito de Manaus, David Almeida, assinou, nesta quinta-feira (27), a ordem de serviço que dá início a uma das obras de mobilidade urbana mais aguardadas da Zona Oeste: o complexo viário “Passarão”. A estrutura vai interligar a avenida Coronel Teixeira à avenida Brasil e promete transformar o trânsito nos bairros Compensa, Santo Agostinho e Nova Esperança, regiões onde 13,5 mil veículos enfrentam retenções diárias nos horários de pico.

Durante a assinatura, o prefeito destacou o caráter histórico da intervenção.

“Hoje nós estamos iniciando a contagem regressiva para resolver, de vez, um dos maiores problemas viários da cidade. Esta obra vai garantir que as pessoas gastem menos tempo no trânsito e mais tempo com suas famílias. Os recursos já estão na conta da prefeitura e a execução não sofrerá nenhum impacto. A partir de agora, começamos a construir a solução que Manaus esperava há décadas”, afirmou.

Estrutura em três níveis e investimento de R$ 80,3 milhões

O complexo viário “Passarão” terá 25 mil metros quadrados e será construído em três níveis: uma trincheira subterrânea, pavimento em superfície e um elevado de 276 metros. O projeto inclui ainda uma trincheira de 266 metros e a reorganização completa da rotatória existente.

O investimento de R$ 80,3 milhões é fruto de operação de crédito aprovada pela Câmara Municipal de Manaus (CMM). Os recursos estão integralmente disponíveis e a execução ficará a cargo da Construtora Etam Ltda. O prazo estimado para conclusão é de 18 meses.

O prefeito reforçou a prioridade da obra.

“Este é o ponto mais crítico do trânsito da zona Oeste. Depois das grandes intervenções na zona Leste, no bairro Aleixo e na zona Norte, chegou a hora de resolver este gargalo histórico. Vamos trabalhar dia e noite, com agentes de trânsito no local, garantindo celeridade na obra e o menor impacto possível para a população”, disse.

Foto: Divulgação

Quarto complexo viário da atual gestão

Com o “Passarão”, a gestão David Almeida chega ao quarto complexo viário implantado em dois anos e nove meses. Os anteriores incluem:

Complexo José Fernandes (zona Norte), entregue seis meses antes do prazo

Complexo Márcio Souza (zona Centro-Sul), concluído em sete meses

Complexo Rei Pelé (zona Leste), com alça superior finalizada em oito meses e obra completa em um ano e seis meses

O vice-prefeito e titular da Seminf, Renato Junior, destacou a agilidade da gestão.

“Não era comum ver complexos viários sendo construídos com tanta rapidez em Manaus. Em dois anos e nove meses, licitamos, contratamos e entregamos três complexos, e hoje iniciamos mais um. Esta gestão não esconde problemas, ela encara, trabalha e resolve. Manaus agora tem prefeito”, enfatizou.

Homenagem ao fundador do Grupo Chibatão

O complexo receberá o nome de “Passarão” em referência ao empresário José Ferreira de Oliveira, fundador do Grupo Chibatão. A homenagem emocionou a família.

“Esta obra carrega o nome de um trabalhador que fez história. É uma homenagem justa e que muito nos orgulha. O ‘Passarão’ ficaria extremamente feliz em ver seu legado reconhecido em uma obra que vai melhorar a vida de tanta gente”, disse Erisvânia Ramos de Souza.

População celebra início das obras

Moradores da região comemoraram o anúncio da intervenção. A eletricista Amanda Medeiros, 43 anos, elogiou a iniciativa:

“Que ideia maravilhosa fazer um complexo aqui. Essa área é muito engarrafada e a mobilidade precisa fluir. Está mais que aprovado.”

A aposentada Marta Burton, 63 anos, destacou o alívio após décadas de espera.

“O nosso prefeito ouviu a população. Há anos pedíamos por essa intervenção. Sempre aconteceram muitos acidentes aqui. Agora, finalmente, teremos a solução”, afirmou.

O vereador Sérgio Baré também ressaltou o ritmo da gestão.

“É uma dupla que não para. Esse é o quarto complexo viário entregue para Manaus. Parabéns, prefeito, pelo trabalho incansável em todas as áreas”, disse.

Outras obras estruturantes avançam na cidade

O prefeito anunciou ainda o avanço de outras obras financiadas pela mesma operação de crédito, entre elas:

Mirante no Parque Encontro das Águas Rosa Almeida (ordem de serviço em dezembro)

Aquário Municipal (licitação em fase final)

Fundação Municipal Cidade do Autista (obras iniciam na próxima semana)

Novo Hospital Municipal (ordem de serviço prevista para dezembro ou início de janeiro)

“Tudo fruto de planejamento, responsabilidade e coragem para enfrentar desafios que ficaram décadas sem solução”, concluiu David Almeida.

Com o início das obras do complexo viário “Passarão”, a Prefeitura de Manaus reforça o compromisso com infraestrutura moderna e mobilidade urbana eficiente para a população.

