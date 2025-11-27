O prefeito de Manaus, David Almeida, assinou, nesta quinta-feira (27), a ordem de serviço que dá início a uma das obras de mobilidade urbana mais aguardadas da Zona Oeste: o complexo viário “Passarão”. A estrutura vai interligar a avenida Coronel Teixeira à avenida Brasil e promete transformar o trânsito nos bairros Compensa, Santo Agostinho e Nova Esperança, regiões onde 13,5 mil veículos enfrentam retenções diárias nos horários de pico.
Durante a assinatura, o prefeito destacou o caráter histórico da intervenção.
“Hoje nós estamos iniciando a contagem regressiva para resolver, de vez, um dos maiores problemas viários da cidade. Esta obra vai garantir que as pessoas gastem menos tempo no trânsito e mais tempo com suas famílias. Os recursos já estão na conta da prefeitura e a execução não sofrerá nenhum impacto. A partir de agora, começamos a construir a solução que Manaus esperava há décadas”, afirmou.
Estrutura em três níveis e investimento de R$ 80,3 milhões
O complexo viário “Passarão” terá 25 mil metros quadrados e será construído em três níveis: uma trincheira subterrânea, pavimento em superfície e um elevado de 276 metros. O projeto inclui ainda uma trincheira de 266 metros e a reorganização completa da rotatória existente.
O investimento de R$ 80,3 milhões é fruto de operação de crédito aprovada pela Câmara Municipal de Manaus (CMM). Os recursos estão integralmente disponíveis e a execução ficará a cargo da Construtora Etam Ltda. O prazo estimado para conclusão é de 18 meses.
O prefeito reforçou a prioridade da obra.
“Este é o ponto mais crítico do trânsito da zona Oeste. Depois das grandes intervenções na zona Leste, no bairro Aleixo e na zona Norte, chegou a hora de resolver este gargalo histórico. Vamos trabalhar dia e noite, com agentes de trânsito no local, garantindo celeridade na obra e o menor impacto possível para a população”, disse.
Quarto complexo viário da atual gestão
Com o “Passarão”, a gestão David Almeida chega ao quarto complexo viário implantado em dois anos e nove meses. Os anteriores incluem:
- Complexo José Fernandes (zona Norte), entregue seis meses antes do prazo
- Complexo Márcio Souza (zona Centro-Sul), concluído em sete meses
- Complexo Rei Pelé (zona Leste), com alça superior finalizada em oito meses e obra completa em um ano e seis meses
O vice-prefeito e titular da Seminf, Renato Junior, destacou a agilidade da gestão.
“Não era comum ver complexos viários sendo construídos com tanta rapidez em Manaus. Em dois anos e nove meses, licitamos, contratamos e entregamos três complexos, e hoje iniciamos mais um. Esta gestão não esconde problemas, ela encara, trabalha e resolve. Manaus agora tem prefeito”, enfatizou.
Homenagem ao fundador do Grupo Chibatão
O complexo receberá o nome de “Passarão” em referência ao empresário José Ferreira de Oliveira, fundador do Grupo Chibatão. A homenagem emocionou a família.
“Esta obra carrega o nome de um trabalhador que fez história. É uma homenagem justa e que muito nos orgulha. O ‘Passarão’ ficaria extremamente feliz em ver seu legado reconhecido em uma obra que vai melhorar a vida de tanta gente”, disse Erisvânia Ramos de Souza.
População celebra início das obras
Moradores da região comemoraram o anúncio da intervenção. A eletricista Amanda Medeiros, 43 anos, elogiou a iniciativa:
“Que ideia maravilhosa fazer um complexo aqui. Essa área é muito engarrafada e a mobilidade precisa fluir. Está mais que aprovado.”
A aposentada Marta Burton, 63 anos, destacou o alívio após décadas de espera.
“O nosso prefeito ouviu a população. Há anos pedíamos por essa intervenção. Sempre aconteceram muitos acidentes aqui. Agora, finalmente, teremos a solução”, afirmou.
O vereador Sérgio Baré também ressaltou o ritmo da gestão.
“É uma dupla que não para. Esse é o quarto complexo viário entregue para Manaus. Parabéns, prefeito, pelo trabalho incansável em todas as áreas”, disse.
Outras obras estruturantes avançam na cidade
O prefeito anunciou ainda o avanço de outras obras financiadas pela mesma operação de crédito, entre elas:
- Mirante no Parque Encontro das Águas Rosa Almeida (ordem de serviço em dezembro)
- Aquário Municipal (licitação em fase final)
- Fundação Municipal Cidade do Autista (obras iniciam na próxima semana)
- Novo Hospital Municipal (ordem de serviço prevista para dezembro ou início de janeiro)
“Tudo fruto de planejamento, responsabilidade e coragem para enfrentar desafios que ficaram décadas sem solução”, concluiu David Almeida.
Com o início das obras do complexo viário “Passarão”, a Prefeitura de Manaus reforça o compromisso com infraestrutura moderna e mobilidade urbana eficiente para a população.
