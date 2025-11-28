Ação

Equipe do jogador negou qualquer envolvimento em processo de paternidade

O jogador do Flamengo, Bruno Henrique está envolvido em um processo de reconhecimento de paternidade referente a uma menina de 3 anos. A ação corre em segredo de Justiça, conforme determina a legislação, mantendo todos os dados da menor sigilosos e as partes envolvidas atuando com discrição. Por isso, detalhes sobre pedidos ou etapas do processo não serão divulgados.

Bruno Henrique é casado há dez anos com Giselen Ramalho, desde 27 de março de 2015. O casal tem dois filhos: Lorenzo, de 7 anos, e Pietro, de 3 anos, que tem a mesma idade da criança citada no processo.

Assessoria se pronuncia

Em nota, a equipe do jogador negou qualquer envolvimento em processo de paternidade.

“A equipe do atacante Bruno Henrique vem a público desmentir informações a respeito de um suposto pedido de reconhecimento de paternidade. Lamentamos ainda a tentativa de conturbar o ambiente e o entorno do atleta às vésperas de uma partida tão importante para ele e para o Flamengo”, diz o comunicado.

(*) Com informações do Metrópoles

Leia mais: Torcedores do Flamengo se rendem a Bruno Henrique