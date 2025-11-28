Projeto

Projeto reafirma a força da arte nas periferias e o papel indispensável das comunidades na construção de políticas culturais de base popular

O Coletivo Arte Ocupa concluiu a segunda edição do Colore Mossoró, iniciativa cultural que transformou a Comunidade Mossoró, no bairro Petrópolis, em Manaus, por meio de formação artística, intervenções visuais e ações de integração comunitária.

Realizado entre julho e novembro de 2025, o projeto mobilizou mais de 300 moradores, gerou mais de 60 oportunidades de renda dentro do próprio bairro e remunerou 30 profissionais amazonenses, consolidando-se como uma ação de arte, educação e fortalecimento territorial.

Durante quatro meses, o Colore Mossoró II ofertou uma programação formativa que reuniu mais de 80 participantes em oficinas de dança urbana, artes manuais, instrumentos musicais, vogue, expressão corporal e saúde emocional. As atividades, conduzidas de forma prática e conectada à realidade do bairro, estimularam autonomia, criatividade e cuidado coletivo — princípios centrais da metodologia do Arte Ocupa.

Nas artes visuais, o projeto deixou marcas permanentes na paisagem local: quatro murais assinados por artistas do Amazonas transformaram fachadas de casas em espaços de memória, identidade e visibilidade periférica. Além disso, um grande mutirão comunitário revitalizou dez residências, reunindo moradores em um processo colaborativo que levou cor, movimento e autoestima para o Mossoró.

A mobilização comunitária também ganhou força por meio de ações especiais. O Dia das Crianças reuniu cerca de 100 famílias; o bingo comunitário engajou adultos com 20 premiações; e o campeonato de papagaio integrou mais de 20 jovens do bairro. Houve ainda a distribuição de 100 kits para famílias, a produção de 20 livros de colorir temáticos sobre a comunidade e uma série de atividades culturais que fortaleceram vínculos e aqueceram a economia local.

Mais de 90% da equipe do projeto é formada por moradores de periferias de Manaus — entre eles, 17 profissionais negros e 14 pessoas LGBTQIA+. O recorte reforça o compromisso do Colore Mossoró com diversidade, representatividade e inclusão, não apenas como discurso, mas como prática concreta.

Para Sarah Campelo, gestora do Colore Mossoró II, o protagonismo comunitário é o que sustenta a potência da iniciativa. “Transformar o Mossoró é transformar Manaus. Uma cidade que precisa olhar seus territórios. A periferia é criadora gênesis de cultura, é só estudar a história do nosso país. Quando a periferia produz cultura, ela produz futuro”, afirma.

Foto: João Dejacy, Letícia Rolim e Marcelo Menezes

O impacto é sentido de maneira direta pelas famílias. Moradora da comunidade, Cira de Nazaré descreve a emoção de ver sua casa revitalizada: “Fiquei muito feliz. A gente se sente valorizada, cuidada. Parecia que o bairro inteiro estava renascendo.” Para Jorge Pessoa, as mudanças são especialmente visíveis nas crianças: “Elas ficaram mais ativas, mais alegres. Não tem preço que pague isso. A gente só agradece pela vida de vocês.” Silvana, outra moradora, reforça: “Depois que chegou o Arte Ocupa, os meninos pararam de andar à toa. Agora têm atividade, têm atenção. É outra realidade.”

A equipe Colore Mossoró II conta com a gestão e produção geral de Sarah Campelo, além da assistência de produção de Anderson Souza e Marcelo Rufi. A identidade visual fica por conta dos designers Manuo e Raylane Natividade, enquanto o registro fotográfico é realizado por Alex Costa, Dighetto e Marcelo Menezes. A produção de vídeo é assinada por Letícia Rolim e Dejacy Ferreira, e a assessoria de imprensa é conduzida por Walter Franco e Rebeca Vilhena. Os murais ganham vida através dos muralistas Dayane Cruz e Stanley de Oliveira, e as ações educativas são desenvolvidas por Déborah Cristina, Odara Konda, Ananda Cruz, Flaviane Santos, Dawilno Joseph, Letícia Paes, Gabriela Bichara e Ana Júlia Aparecida.

O Colore Mossoró II foi realizado com apoio do Edital Público Aldir Blanc, Governo do Estado do Amazonas, Conselho Estadual de Cultura, Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Governo Federal. O projeto reafirma a força da arte nas periferias e o papel indispensável das comunidades na construção de políticas culturais de base popular.

Sobre o Arte Ocupa

O Arte Ocupa é um coletivo de Manaus atuante desde 2021, dedicado à arte, educação e mobilização cultural nas periferias da cidade. Por meio de formações, intervenções urbanas e projetos de valorização territorial, fortalece identidades amazônicas urbanas e amplia o acesso à arte e à cultura dentro dos bairros. Sua atuação parte do entendimento de que as periferias são centros produtores de cultura e de que políticas culturais sólidas precisam nascer e se fortalecer junto às comunidades.

