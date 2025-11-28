Abuso sexual

Homem de 31 anos abusou sexualmente de adolescente durante aula de futebol

Um professor de futebol, de 31 anos, foi preso na quinta-feira (27), acusado de estupro majorado de uma aluna de 15 anos, em Coari, no interior do Amazonas.

Segundo o delegado José Barradas, no dia 20 de novembro, durante uma aula, a adolescente ficou sozinha. O professor a chamou para ir até sua casa com a intenção de cometer os abusos sexuais.

“Ele disse que iria passar novas técnicas de futebol para melhorar o rendimento dela. A vítima relatou que, ao chegarem ao local, o autor usou força física para imobilizá-la e cometer o crime”, detalhou o delegado.

Denúncia

O crime foi confirmado por exame de conjunção carnal. A adolescente sofreu hemorragia interna devido à violência e foi levada pela família a uma unidade hospitalar.

“No mesmo dia, os familiares da vítima registraram Boletim de Ocorrência (BO) na delegacia. Diante da gravidade dos fatos, iniciamos imediatamente as investigações”, afirmou José Barradas.

O autor foi identificado rapidamente e já possuía passagens pela polícia. Com base nas informações, a Justiça deferiu a prisão preventiva, que foi cumprida no bairro Ciganópolis, em Coari.

O homem responderá pelo crime de estupro majorado. Ele passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

