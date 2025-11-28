Perda

O corpo foi localizado pela empregada, ao chegar para trabalhar.

28 de novembro de 2025

Débora Maia, mãe da atriz Mel Maia, foi encontrada morta nesta sexta-feira (28), no Rio de Janeiro. As primeiras informações indicam que ela estava em casa, na zona sudoeste da cidade.

Débora era mãe de Mel e Yasmin Maia e mantinha presença ativa nas redes sociais, onde compartilhava momentos do cotidiano e demonstrava apoio constante à carreira da filha atriz.

As circunstâncias da morte ainda não foram divulgadas.

Nos stories do Instagram, a equipe da atriz Mel Maia publicou uma nota se pronunciando pela primeira vez após a morte de Débora Maia.

A artista compartilhou o comunicado minutos depois da confirmação do falecimento e pediu respeito ao momento delicado que a família atravessa. Veja abaixo.

✅ O que se sabe sobre Débora Maia, mãe de Mel Maia

Débora Maia é mãe de Mel Maia e de outra filha, Yasmin Maia.

Ela já expressou publicamente insatisfação com o relacionamento familiar. Em 2024, usou suas redes sociais para desabafar sobre o que chamou de “ingratidão” das filhas. Ela chegou a dizer que se sente “um lixo” diante da situação.

Também já prestou uma homenagem emocional: em 2023, fez uma tatuagem para marcar o luto de um filho que faleceu quando criança, chamado Lukas Maia.

📰 Recentes acontecimentos

Nesta sexta-feira (28/11/2025), Débora Maia foi encontrada morta em sua residência no Rio de Janeiro. O corpo foi localizado pela empregada doméstica ao chegar em casa. A informação foi divulgada pela imprensa.

Segundo os relatos, ela vivia com as filhas e costumava compartilhar aspectos do cotidiano e momentos familiares nas redes sociais.

⚠️ Contexto de turbulências

O desabafo que Débora fez nas redes sociais indica que a relação entre ela e as filhas estava abalada. Ainda assim, não há relatos públicos que detalhem os motivos do conflito.

A tatuagem em homenagem ao filho falecido sugere que Débora já vivia, há anos, com uma perda pessoal marcante — algo que talvez influenciasse seu histórico emocional.

