Débora Maia, mãe da atriz Mel Maia, foi encontrada morta nesta sexta-feira (28), no Rio de Janeiro. As primeiras informações indicam que ela estava em casa, na zona sudoeste da cidade.
O corpo foi localizado pela empregada, ao chegar para trabalhar.
Débora era mãe de Mel e Yasmin Maia e mantinha presença ativa nas redes sociais, onde compartilhava momentos do cotidiano e demonstrava apoio constante à carreira da filha atriz.
As circunstâncias da morte ainda não foram divulgadas.
Nos stories do Instagram, a equipe da atriz Mel Maia publicou uma nota se pronunciando pela primeira vez após a morte de Débora Maia.
A artista compartilhou o comunicado minutos depois da confirmação do falecimento e pediu respeito ao momento delicado que a família atravessa. Veja abaixo.
✅ O que se sabe sobre Débora Maia, mãe de Mel Maia
- Débora Maia é mãe de Mel Maia e de outra filha, Yasmin Maia.
- Ela já expressou publicamente insatisfação com o relacionamento familiar. Em 2024, usou suas redes sociais para desabafar sobre o que chamou de “ingratidão” das filhas. Ela chegou a dizer que se sente “um lixo” diante da situação.
- Também já prestou uma homenagem emocional: em 2023, fez uma tatuagem para marcar o luto de um filho que faleceu quando criança, chamado Lukas Maia.
📰 Recentes acontecimentos
- Nesta sexta-feira (28/11/2025), Débora Maia foi encontrada morta em sua residência no Rio de Janeiro. O corpo foi localizado pela empregada doméstica ao chegar em casa. A informação foi divulgada pela imprensa.
- Segundo os relatos, ela vivia com as filhas e costumava compartilhar aspectos do cotidiano e momentos familiares nas redes sociais.
⚠️ Contexto de turbulências
- O desabafo que Débora fez nas redes sociais indica que a relação entre ela e as filhas estava abalada. Ainda assim, não há relatos públicos que detalhem os motivos do conflito.
- A tatuagem em homenagem ao filho falecido sugere que Débora já vivia, há anos, com uma perda pessoal marcante — algo que talvez influenciasse seu histórico emocional.
Leia mais
Técnica diz que médica ignorou urgência antes da morte de Benício em Manaus
Siga o portal EM TEMPO no Instagram.