Prisão

Homem de 30 anos foi detido após furtar R$ 900 em latas de leite em mercadinho da zona centro-sul.

Um funcionário, de 30 anos, furtou 48 latas de leite em pó de um mercadinho do bairro Nossa Senhora das Graças, na zona centro-sul de Manaus. O estabelecimento estima o prejuízo em R$ 900.

Segundo a delegada Débora Barreiros, a equipe policial tomou conhecimento do caso enquanto realizava diligências próximas ao mercadinho.

“Ao verificarmos, descobrimos que havia ocorrido o furto das latas de leite em pó. Iniciamos as diligências e identificamos que o crime foi cometido por um funcionário do local, com a ajuda de um comparsa, causando um prejuízo de R$ 900 ao proprietário”, detalhou a delegada.

As câmeras de segurança mostraram que o funcionário colocou as latas dentro de uma lixeira, de onde um comparsa as retirou. A polícia prendeu o suspeito no mesmo bairro após ele confessar o crime.

“Foram realizadas buscas no bairro e adjacências para localizar o comparsa, bem como o material furtado. No entanto, até o momento, nada foi encontrado. As diligências continuam”, afirmou Débora Barreiros.

Suspeito à disposição da Justiça

O homem responderá por furto mediante abuso de confiança, passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

Leia mais

Suspeito de roubar celular de grávida em ônibus é preso em Manaus