Agressão

Vídeo mostra jovem sendo agredido durante saída de alunos do Instituto de Educação.

Manaus (AM) – Uma briga entre dois estudantes em frente ao Instituto de Educação do Amazonas (IEA), no Centro, foi registrada em vídeo na tarde de quinta-feira (27/11). Nas imagens, um dos jovens aparece desferindo vários socos no outro, que tenta se defender, mas não consegue impedir as agressões.

Ação imediata das escolas

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar informou que o caso envolveu um aluno do IEA e outro da Escola Estadual Francisco Albuquerque. A briga aconteceu no horário da saída, momento em que equipes das escolas aplicaram o Procedimento Operacional Padrão (POP).

Responsáveis são convocados

Seguindo o regimento escolar, os gestores convocaram os responsáveis dos dois estudantes para ciência da advertência. A Secretaria reforçou que não tolera qualquer tipo de violência no ambiente escolar e trabalha para manter um convívio seguro.

Medidas de prevenção

A pasta também informou que o Núcleo de Inteligência em Segurança Escolar (Nise) e equipes psicossociais realizarão ações específicas nas duas escolas para evitar novos conflitos.

VÍDEO

