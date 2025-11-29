Agressão

Vítima de 27 anos foi agredida violentamente na cabeça e segue internada em Carauari.

Uma jovem de 27 anos foi brutalmente agredida pelo próprio irmão, de 29 anos, que usou um pedaço de madeira para tentar matá-la na noite de quinta-feira (27), no município de Carauari, interior do Amazonas. A vítima sofreu ferimentos graves na cabeça e precisou ser levada às pressas ao hospital.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), em ação conjunta com a Polícia Militar (PMAM), efetuou a prisão do agressor em flagrante nesta sexta-feira (28/11). Segundo a delegada Renata Viana, as equipes foram informadas sobre o ataque e iniciaram imediatamente as diligências. Ela relatou que a violência empregada pelo homem tinha clara intenção de matar a irmã.

Durante a investigação, a polícia confirmou que o suspeito possui mais de 20 registros criminais, indicando alto grau de periculosidade. As buscas se estenderam durante toda a noite, até que, por volta de 0h30, ele foi encontrado nas proximidades da residência de familiares. Ao perceber a aproximação policial, tentou fugir, mas foi alcançado e detido. O homem responderá por tentativa de feminicídio e permanece à disposição da Justiça. A vítima segue internada e recebe atendimento médico.

Leia mais:

Homem é preso por agredir ex-companheira em Barreirinha