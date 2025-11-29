Polícia

Manaus (AM) – O médico Humberto Fuertes Estrada, investigado por omissão e homicídio qualificado após faltar a um parto que resultou na morte de um recém-nascido, foi preso pela Polícia Federal (PF) nesta sexta-feira (28). Ele deveria atender uma gestante em Eirunepé, mas só chegou ao hospital horas depois, quando o bebê já não tinha chance de sobrevivência.

Prisão do médico em Manaus

A PF cumpriu a prisão preventiva expedida pelo Tribunal de Justiça de Eirunepé. Humberto Estrada foi localizado em um supermercado, na capital, enquanto usava um caixa eletrônico. Os agentes acompanharam o suspeito e fizeram a prisão na residência onde ele estava escondido.

Segundo as investigações, o médico estava de sobreaviso na madrugada de sábado (22/11), quando a paciente deu entrada no hospital. A equipe tentou contato várias vezes, mas ele não atendeu. Ele apareceu somente cinco horas depois, quando o parto já havia sido realizado sem sucesso.

O profissional foi levado para a Superintendência da Polícia Federal no Amazonas, onde está à disposição da Justiça.

PF usa imagens como prova no inquérito

Câmeras de segurança registraram o médico consumindo bebidas alcoólicas em um bar horas antes da gestante chegar ao hospital. As imagens foram gravadas entre 23h44 de sexta-feira (21) e 1h48 de sábado (22), no estabelecimento “Bar Churrascaria Sabor na Brasa”.

Após a morte do bebê, o médico deixou o município e viajou para Feijó, no Acre. A fuga foi confirmada por recibo de passagem aérea e comunicações feitas pelo próprio investigado.

O delegado Yezuz Pupo afirmou que o comportamento do médico indica tentativa de escapar da responsabilização criminal.

Consequências e continuidade das investigações

A PF segue apurando o caso para determinar se houve dolo eventual e outras irregularidades no atendimento. A morte do recém-nascido gerou forte comoção em Eirunepé, e familiares da vítima pedem justiça.

