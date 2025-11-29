Crime brutal

Vítima foi brutalmente atacada, e criminosos tentaram eviscerá-la em área de mata no São Jorge.

Um crime brutal foi registrado na noite desta sexta-feira (27) em uma área de mata próxima à Ponte do São Jorge, na Zona Oeste de Manaus. No local, o corpo de um homem identificado como Cleverson Tavares, de 37 anos, foi encontrado com sinais de extrema violência. Os criminosos tentaram arrancar as vísceras da vítima e deixaram a barriga aberta, além de provocar um golpe profundo no pescoço.

De acordo com o delegado Gerson Oliveira, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), tudo indica que Cleverson foi atacado por trás. Os autores ainda teriam tentado eviscerar e decapitar o homem, mas não concluíram a ação e fugiram logo depois.

A mãe da vítima relatou que Cleverson era usuário de drogas e que lutava para ajudá-lo a deixar o vício. Segundo ela, o filho saiu de casa para comprar entorpecentes e, horas depois, recebeu a informação de que ele havia sido esfaqueado. Sem conseguir ir até o local naquele momento, a mãe soube apenas mais tarde que o filho não resistiu aos ferimentos.

Policiais da 21ª Cicom foram acionados durante a noite após denúncias e confirmaram a morte na área de mata. A investigação inicial aponta que Cleverson foi surpreendido pelos criminosos e não teve qualquer chance de reação.

O caso segue sob investigação pela DEHS, que trabalha para identificar os envolvidos e esclarecer a motivação do crime.

