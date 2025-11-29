O senador Eduardo Braga lidera a corrida para o Senado nas eleições de 2026, segundo a nova pesquisa do Instituto de Pesquisa do Norte (IPEN), contratada pelo Consórcio G6 e divulgada neste sábado (29). O levantamento mostra o senador em posição consolidada na primeira colocação, enquanto a briga pela segunda vaga fica cada vez mais apertada entre o ex-governador Wilson Lima (UB) e o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL).
Braga dispara; Wilson e Alberto travam disputa acirrada pela segunda vaga
O estudo confirma Eduardo Braga isolado na liderança em todos os cenários analisados, enquanto Wilson Lima se aproxima de Alberto Neto e reduz a diferença entre ambos. A disputa pela segunda vaga tende a ser uma das mais acirradas da eleição de 2026.
Cenário completo com todos os possíveis candidatos
No cenário com todos os nomes já cogitados para a disputa, Braga aparece com 30% das intenções de voto. Logo atrás vem Alberto Neto com 18,9%, seguido de perto por Wilson Lima, que marca 15,5% — reforçando o confronto direto entre ambos pela segunda colocação.
Os demais nomes aparecem com percentuais semelhantes:
- Plínio Valério (PSDB) – 9,6%
- Marcos Rotta (Avante) – 9,3%
- Marcelo Ramos (PT) – 9,1%
Interior fortalece Wilson e pressiona Alberto Neto
A pesquisa também indica que Wilson Lima mantém forte influência no interior do Amazonas, o que pode alterar o cenário à medida que a campanha se aproximar. Esse desempenho ampliado faz com que a disputa entre ele e Alberto Neto se torne ainda mais instável, com possibilidade real de mudança na ordem dos dois candidatos.
Cenário sem Wilson Lima: Braga dispara e Alberto respira; Marcelo cresce
Quando o nome de Wilson é retirado da simulação — já que ele ainda não confirmou candidatura — Braga sobe para 32,5%. Alberto Neto chega a 22,5%, herdando parte dos votos do ex-governador. Já Marcelo Ramos cresce significativamente, alcançando 13,8%, e assume o terceiro lugar.
Rotta e Plínio aparecem praticamente empatados.
Sem Alberto Neto, disputa pela segunda vaga explode de vez
No cenário sem Alberto Neto, Braga amplia novamente sua vantagem e atinge 33,1%. A disputa entre os demais nomes pela segunda vaga fica ainda mais equilibrada:
- Wilson Lima – 15,8%
- Marcos Rotta – 14,7%
- Marcelo Ramos – 14,1%
- Plínio Valério – 12,7%
Balanço geral: líder isolado e segundo pelotão indefinido
O novo cenário eleitoral mostra um quadro claro:
- Braga segue líder isolado e consolidado;
- Alberto Neto e Wilson Lima travam duelo direto pela segunda vaga, com alternância possível entre eles;
- Marcelo Ramos e Marcos Rotta também aparecem com potencial de crescimento dependendo das configurações finais das candidaturas.
Essa dinâmica confirma o que a própria pesquisa resume: Eduardo Braga lidera a corrida para o Senado, enquanto Wilson Lima e Alberto Neto disputam voto a voto pela segunda vaga.
Metodologia da pesquisa
O IPEN ouviu 1.504 eleitores entre 14 e 24 de novembro, em entrevistas presenciais realizadas em 12 municípios do Amazonas. A margem de erro é de 2,52 pontos e o índice de confiança, de 95%. A pesquisa utiliza dados do TSE (2025) e do IBGE (2024), com responsabilidade técnica do estatístico João Alves.
