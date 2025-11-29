Manaus (AM) — Um motorista ficou preso às ferragens após o caminhão que ele dirigia atingir dois postes de energia na tarde deste sábado (29), no V8, nas proximidades da Bola do Coroado, na Zona Centro-Sul de Manaus.
Segundo informações preliminares, o condutor perdeu o controle do veículo e bateu no primeiro poste, que quebrou com o impacto. Em seguida, o caminhão colidiu contra um segundo poste, que conteve a batida, destruindo toda a parte frontal do veículo e prendendo o motorista entre as ferragens.
O acidente ocorreu ao lado do muro do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa).
Bombeiros atuaram no resgate
O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o trabalho de estabilização e corte das ferragens para retirar o motorista, que estava consciente no momento do resgate.
Vítima socorrida pelo Samu
Após ser retirado, o homem recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado para uma unidade de saúde. Não há informações detalhadas sobre o estado de saúde dele.
Trânsito lento
A via ficou bastante congestionada durante o atendimento da ocorrência, devido à presença de equipes de emergência e aos danos nos postes de energia.
