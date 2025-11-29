Ocorrências

População é orientada a acionar o Disque 199.

O Centro de Cooperação da Cidade (CCC) registrou cinco ocorrências durante as fortes chuvas em Manaus até as 16h15 deste sábado (29). As chamadas foram feitas pelo Disque 199, canal direto com a Defesa Civil Municipal, que opera de forma contínua, 24 horas.

Ocorrências registradas

As demandas foram repassadas imediatamente às equipes da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil (Sepdec), vinculada à Semseg, que se deslocaram aos locais atingidos. Entre as ocorrências estão:

Dois deslizamentos de barrancos na Zona Norte;

na Zona Norte; Um desabamento de casa na Zona Leste;

na Zona Leste; Um risco de deslizamento também na Zona Norte;

também na Zona Norte; Uma solicitação de vistoria em residência na Zona Leste.

Atendimento permanente 24 horas

A Prefeitura reforça que o Disque 199 permanece disponível sem interrupção, atendendo emergências relacionadas ao mau tempo. As equipes da Defesa Civil seguem de plantão, monitorando áreas de risco e atuando para garantir segurança e prevenção durante as chuvas intensas.

