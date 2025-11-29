Manaus (AM) – O Parque Gigantes da Floresta, localizado na Alameda Alphaville, bairro Novo Aleixo, não funcionará neste sábado (29) devido às fortes chuvas que atingem a capital amazonense.
A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), informou que a medida visa garantir a segurança de visitantes e profissionais que atuam no local.
Suspensão das atividades por segurança
A Semacc destaca que a decisão de fechar o parque é preventiva. A chuva intensa e ventos fortes podem colocar em risco a integridade física de quem visita ou trabalha na área.
Atualizações sobre reabertura
As informações sobre o retorno das atividades serão divulgadas pelos canais oficiais da Prefeitura e da Semacc, incluindo redes sociais e site institucional. Visitantes devem acompanhar as atualizações antes de planejar visitas futuras.
Medidas de segurança e prevenção
A Prefeitura reforça que a decisão faz parte das medidas de prevenção a acidentes e alagamentos durante o período de chuvas intensas em Manaus. Equipes do parque e da Semacc permanecem atentas às condições climáticas e à segurança da população.
