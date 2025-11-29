Inauguração

Manaus recebe quinta unidade móvel de atendimento veterinário com castração gratuita e vacinação de cães e gatos.

Manaus (AM) – O governador Wilson Lima inaugurou neste sábado (29/11) uma nova unidade do Castramóvel durante a 27ª edição do programa Governo Presente, realizada no Conjunto Viver Melhor 1, na Zona Norte de Manaus. Com a novidade, o Amazonas passa a contar com cinco estruturas móveis de atendimento veterinário, oferecendo castrações, vacinação e procedimentos gratuitos para cães e gatos.

Desde 2021, o programa já realizou mais de 70 mil castrações, consolidando uma política de bem-estar animal voltada ao controle populacional, redução de abandono e prevenção de zoonoses.

Estrutura completa do Castramóvel

A nova unidade dispõe de instalações para triagem, cirurgia e recuperação, além de vacinação viral e antirrábica. Na inauguração, foram realizadas 120 castrações solidárias e 250 novos agendamentos, ampliando o acesso ao serviço na capital e no interior.

O governador destacou que a iniciativa representa avanço permanente na proteção animal e na saúde pública.

“Hoje entregamos mais uma unidade do Castramóvel. Já são cinco funcionando em Manaus e no interior. Até aqui já realizamos cerca de 70 mil castrações. Cuidar dos animais também previne abandono e protege a saúde das pessoas”, afirmou Wilson Lima, acompanhado de vereadores e autoridades estaduais.

Aprovação da comunidade

Moradores do Viver Melhor 1 aprovaram a ação. Anderson Montenegro, tutor do gato Brega, comemorou:

“É maravilhoso porque a população necessita. Aqui é uma comunidade carente, precisam de um local para castração, que melhora a saúde e prolonga a vida dos animais. Trazer para perto é muito melhor.”

Governo Presente: serviços e atendimentos

A 27ª edição do Governo Presente contou com 38 órgãos estaduais oferecendo serviços gratuitos à população. Entre os principais atendimentos estão:

Saúde

Consultas presenciais e teleconsultas em diversas especialidades

Exames de ultrassonografia e mamografia

Aferição de pressão, glicemia e vacinação viral e antirrábica

Atendimentos do Castramóvel: 120 castrações e 250 agendamentos

Cidadania e documentos

Emissão e agendamento de Carteira de Identidade Nacional (CIN)

Regularização de CPF, hipossuficiência, apoio psicológico, jurídico e social

Entrega de 1.000 cestas básicas e 100 kits bebê

Crédito, empreendedorismo e habitação

Linhas de financiamento, renegociação habitacional e pré-cadastro do programa Amazonas Meu Lar

Entrega de cinco certificados do Subsídio Entrada do Meu Lar, totalizando R$ 160 mil

Bem-estar, cultura e lazer

Serviços de beleza, massagem e esmaltação

Triagem de fisioterapia, ventosa e atividades esportivas

Programação cultural, Feira de Economia Criativa e programa Mania de Ler

Economia e alimentação

Distribuição de 15 toneladas de peixe

Feira de Produtos Regionais com pescadores e produtores

Serviços complementares

Atendimento previdenciário e recadastramento

Orientação ao consumidor e registro de reclamações

Emissão da Carteira Digital de Trabalho, orientação de seguro-desemprego e qualificação profissional

Distribuição de água potável pela Cosama

