Manaus (AM) – O governador Wilson Lima inaugurou neste sábado (29/11) uma nova unidade do Castramóvel durante a 27ª edição do programa Governo Presente, realizada no Conjunto Viver Melhor 1, na Zona Norte de Manaus. Com a novidade, o Amazonas passa a contar com cinco estruturas móveis de atendimento veterinário, oferecendo castrações, vacinação e procedimentos gratuitos para cães e gatos.
Desde 2021, o programa já realizou mais de 70 mil castrações, consolidando uma política de bem-estar animal voltada ao controle populacional, redução de abandono e prevenção de zoonoses.
Estrutura completa do Castramóvel
A nova unidade dispõe de instalações para triagem, cirurgia e recuperação, além de vacinação viral e antirrábica. Na inauguração, foram realizadas 120 castrações solidárias e 250 novos agendamentos, ampliando o acesso ao serviço na capital e no interior.
O governador destacou que a iniciativa representa avanço permanente na proteção animal e na saúde pública.
“Hoje entregamos mais uma unidade do Castramóvel. Já são cinco funcionando em Manaus e no interior. Até aqui já realizamos cerca de 70 mil castrações. Cuidar dos animais também previne abandono e protege a saúde das pessoas”, afirmou Wilson Lima, acompanhado de vereadores e autoridades estaduais.
Aprovação da comunidade
Moradores do Viver Melhor 1 aprovaram a ação. Anderson Montenegro, tutor do gato Brega, comemorou:
“É maravilhoso porque a população necessita. Aqui é uma comunidade carente, precisam de um local para castração, que melhora a saúde e prolonga a vida dos animais. Trazer para perto é muito melhor.”
Governo Presente: serviços e atendimentos
A 27ª edição do Governo Presente contou com 38 órgãos estaduais oferecendo serviços gratuitos à população. Entre os principais atendimentos estão:
Saúde
- Consultas presenciais e teleconsultas em diversas especialidades
- Exames de ultrassonografia e mamografia
- Aferição de pressão, glicemia e vacinação viral e antirrábica
- Atendimentos do Castramóvel: 120 castrações e 250 agendamentos
Cidadania e documentos
- Emissão e agendamento de Carteira de Identidade Nacional (CIN)
- Regularização de CPF, hipossuficiência, apoio psicológico, jurídico e social
- Entrega de 1.000 cestas básicas e 100 kits bebê
Crédito, empreendedorismo e habitação
- Linhas de financiamento, renegociação habitacional e pré-cadastro do programa Amazonas Meu Lar
- Entrega de cinco certificados do Subsídio Entrada do Meu Lar, totalizando R$ 160 mil
Bem-estar, cultura e lazer
- Serviços de beleza, massagem e esmaltação
- Triagem de fisioterapia, ventosa e atividades esportivas
- Programação cultural, Feira de Economia Criativa e programa Mania de Ler
Economia e alimentação
- Distribuição de 15 toneladas de peixe
- Feira de Produtos Regionais com pescadores e produtores
Serviços complementares
- Atendimento previdenciário e recadastramento
- Orientação ao consumidor e registro de reclamações
- Emissão da Carteira Digital de Trabalho, orientação de seguro-desemprego e qualificação profissional
- Distribuição de água potável pela Cosama
