Fiscalização

Ação do Detran-AM e PMAM apreende motos e protege adolescentes em adega irregular.

Manaus (AM) – O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), em parceria com a 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), deflagrou na madrugada deste sábado (29/11) a Operação Sossego, no bairro Monte das Oliveiras, zona norte da cidade. A ação teve como objetivo preservar a tranquilidade dos moradores.

Operação em adega irregular

A operação foi realizada em uma adega que funcionava de forma irregular e reunia grande concentração de pessoas e veículos, causando perturbação do sossego. Durante a ação, 120 motocicletas foram removidas e 168 infrações foram registradas.

David Fernandes, diretor-presidente do Detran-AM, destacou a importância da ação:

“Nesta madrugada, realizamos a Operação Sossego para remover motocicletas que perturbam o sossego público. Em parceria com a Polícia Militar, conseguimos restaurar a tranquilidade na região.”

Infrações flagradas

Ao chegar ao local, os agentes identificaram diversas irregularidades, incluindo:

Motocicletas sem placa

Descarga livre

Ausência de retrovisores

Casos de alcoolemia

O estabelecimento ocupava a via pública de forma irregular e funcionava sem autorização, contrariando normas de trânsito e segurança.

Proteção de adolescentes

Durante a operação, 12 adolescentes do sexo feminino foram encaminhadas à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca). Elas estavam na adega, local frequentado por adultos consumindo bebidas alcoólicas, infringindo a legislação de proteção infantojuvenil.

O comandante da 26ª Cicom, capitão Caio Carvalho, explicou:

“Recebemos denúncias sobre adegas que concentram motociclistas com veículos irregulares. Planejamos a ação e realizamos o cerco. Foram apreendidas oito plataformas cheias de motos, e a responsável pelo estabelecimento foi conduzida à Depca. Também encontramos uma porção de entorpecente no local.”

A operação reforça a atuação conjunta entre Detran-AM e Polícia Militar, garantindo segurança e respeito às leis de trânsito e proteção de crianças e adolescentes em Manaus.

Leia mais:

Dupla executa homem em adega no bairro São Francisco, em Manaus