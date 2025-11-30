Acidente

Amigos de infância, Elison e Ulisses morreram após colisão violenta na zona Leste de Manaus.

Manaus (AM) – Os amigos Elison Gomes da Costa, 24 anos, e Ulisses Sousa Costa, 32, morreram em um trágico acidente de trânsito registrado na madrugada deste domingo (30), na Avenida Autaz Mirim, zona Leste de Manaus. A dupla, muito conhecida no bairro Tancredo Neves, tinha uma longa amizade construída desde a infância.

Quem era Elison Gomes da Costa

Elison estava no 8º período do curso de Direito em uma faculdade particular e sonhava em construir carreira na área jurídica. Atualmente, trabalhava como colaborador no Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), no Núcleo de Justiça Itinerante.

O Tribunal lamentou a perda do jovem e divulgou uma nota de pesar destacando seu comprometimento e dedicação.

Quem era Ulisses Sousa Costa

Ulisses trabalhava como marinheiro e mantinha forte presença nas redes sociais. Nas publicações, costumava compartilhar momentos do trabalho, viagens, encontros familiares e saídas com os amigos. Quem o conhecia descreve Ulisses como uma pessoa alegre e muito querida no bairro.

Como o acidente aconteceu

Os dois estavam em um Ford Focus de placa KQX4E05 quando o carro perdeu o controle, capotou e bateu violentamente contra uma árvore.

O impacto destruiu completamente a estrutura superior do veículo. Elison e Ulisses morreram ainda no local, antes mesmo da chegada do socorro. Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram a remoção das vítimas das ferragens.

Velório conjunto

Os corpos serão velados juntos a partir das 13h, na Igreja Batista Nova Canaã, na Rua Nova Erechim, bairro Tancredo Neves. O momento deve reunir familiares, amigos e moradores da comunidade, que acompanham com tristeza a despedida dos jovens.

