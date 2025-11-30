Acidente

Motociclista de 26 anos morreu após atropelar morador em situação de rua e colidir com carro na avenida Efigênio Salles.

Mais um acidente fatal foi registrado na madrugada deste domingo (30), em Manaus. O motociclista de aplicativo José Pablo Lourenço da Silva, de 26 anos, perdeu a vida após se envolver em uma série de colisões na avenida Efigênio Salles, no bairro Aleixo, zona centro-sul.

De acordo com a Polícia Militar, José Pablo trafegava em uma motocicleta Yamaha Fazer quando, por volta da madrugada, acabou atropelando um morador em situação de rua que atravessava a pista. Com o impacto, ele perdeu o controle da direção e foi lançado na via.

Na sequência, já desgovernada, a moto atingiu um VW Nivus que seguia no sentido oposto. O motorista do carro estava a caminho do trabalho e não sofreu ferimentos, embora o veículo tenha ficado bastante danificado.

José Pablo não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O morador em situação de rua atropelado recebeu atendimento imediato e foi levado para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na zona leste.

Equipes do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para remover o corpo, enquanto o condutor do carro foi encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para prestar depoimento sobre o acidente.

