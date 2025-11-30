Ação

Os kits incluem colete respirável, capacete, bag térmica, joelheiras, cotoveleiras e antena corta-pipa.

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) contemplou, no sábado (29/11), 15 motofretistas de Maués (distante 276 quilômetros de Manaus) com kits de segurança do projeto Motociclista Legal. A ação aconteceu no Ginásio Poliesportivo Pe. Leão Martinelli, no Centro do município.

Durante a ação, pela primeira vez, a categoria dos motofretistas de Maués foi contemplada com kits de motofretista, que incluem: colete de identificação respirável, capacete de segurança, bag térmica para entregas, joelheiras, cotoveleiras e a antena corta-pipa.

O motofretista Antônio Cláudio da Silva, 43, foi um dos profissionais contemplados pela entrega. Ele ressalta a importância da proteção proporcionada pelos kits.

“Agora, esse material será um benefício melhor para mim. E também será importante para a nossa a segurança. Gostaria de agradecer ao Detran e ao Governo do Estado, pois esse kit vem em uma boa hora para mim, já que eu estou precisando”, finaliza o motofretista.

Com o novo repasse de kits, o projeto Motociclista Legal totaliza 4.826 profissionais beneficiados em Manaus (sendo 4.576 para mototaxistas e 250 para motofretistas), e 14.574 no interior (sendo 14.549 para mototaxistas e 25 para motofretistas), chegando a 19.400 profissionais atendidos em todo o estado.

